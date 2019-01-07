10-месячный мальчик, спасенный из-под завалов в Магнитогорске, пришел в сознание

Он активно реагирует и общается с мамой, — рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова. Ребенок находится в московском НИИ неотложной детской хирургии. По словам врачей, у мальчика нет повреждений мозга, функция почек почти восстановлена, и они надеются спасти обмороженную ногу.

Младенца нашли через 30 часов после обрушения подъезда. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы, обморожение конечностей, переохлаждение и обезвоживание.