10-месячный мальчик, спасенный из-под завалов в Магнитогорске, пришел в сознание
Он активно реагирует и общается с мамой, — рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова. Ребенок находится в московском НИИ неотложной детской хирургии. По словам врачей, у мальчика нет повреждений мозга, функция почек почти восстановлена, и они надеются спасти обмороженную ногу.
Младенца нашли через 30 часов после обрушения подъезда. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы, обморожение конечностей, переохлаждение и обезвоживание.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
profi1962 07 января 2019 | 13:45
Скворцовой Героя России, за неустанную заботу и пиар. Тварь ты бы за всеми так следила, вместе с президентом, то надумал дать денег хосписам детским, а что ссука раньше думал?
vitaly_mg23 07 января 2019 | 13:47
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.