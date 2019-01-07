Human Rights Watch потребовала освобождения гражданки Саудовской Аравии, накануне задержанную в аэропорту Бангкока

Женщина утверждает, что на Родине её ждёт смертная казнь. Рахав Мохаммед аль-Кунун 18 лет. Несколько дней назад она решила бежать из семьи и отказалась от ислама. По её словам, только так она сможет получить интересующее её образование и устроить личную жизнь. Но по законам Саудовской Аравии женщины должны подчиняться всем распоряжениям старшего мужчины в семье. А отец Рахав отказывался дать своё согласие. По сообщениям Bangkok Post, девушка пыталась долететь до Австралии, где получить политическое убежище. Но сделать пересадку в аэропорту Бангкока. При выходе из самолёта её встретили местные власти, а также представитель Саудовской Аравии, который забрал у неё паспорт, без которого теперь она не может сесть на следующий самолёт.

В посольстве страны сказали, что это сделали, потому что у неё нет обратного билета. Девушку поселили в отеле в транзитной зоне; где она забаррикадировалась, и тайские власти не смогли посадить её на самолёт обратно. Все это время она размещала сообщения в социальных сетях с призывом о помощи, так как на Родине за отказ от ислама и бегство из семьи ей грозит смертная казнь. Международная организация Human Rights Watch призвала к её срочному освобождению и обвинила тайские власти в сотрудничестве с саудовскими. Полиция Таиланда, впрочем, утверждает, что это лишь семейный конфликт и женщина бежала от брака, в который не хотела вступать. Это не первая история бегства саудовских женщин из страны. В нескольких случаях из возвращали назад в семью. Их дальнейшая судьба по сообщениям BBC, остаётся неизвестной.