Сегодня прошла забастовка персонала по контролю безопасности в берлинских аэропортах Тегель и Шенефельд

Из-за этого были отменены рейсы четырех авиакомпаний, в том числе «Аэрофлота». Акция профсоюза «Верди» проводилась с 5 часов до 8 часов 45 минут. Из-за предупредительной забастовки были отменены 60 рейсов в Тегеле и 20 – в Шенефельде. Пассажиры восьми внутренних рейсов авиакомпании «Люфтганза» получили право использовать свои билеты для поездки на скоростных поездах. Отмена международных рейсов из аэропорта Шенефельд коснулась пассажиров авиакомпаний «Аэрофлот», Easyjet и Ryanair.

После окончания школьных каникул в земле Берлин профсоюз призвал три тысячи сотрудников частных предприятий, обеспечивающих безопасность в столичных аэропортах, к предупредительной забастовке. Причиной запланированной акции стали безуспешные тарифные переговоры между Федеральным союзом предприятий авиационной безопасности и профсоюзом «Верди», который требует одновременного увеличения заработка всех сотрудников фирм до 20 евро в час. Союз работодателей предлагают постепенное повышение существующего заработка до 2 процентов в год при двухгодичных рабочих контрактах. До сих пор контролеры безопасности пассажиров в берлинских аэропортах получали немногим более 17 евро в час.

Представитель профсоюза «Верди» заявил, что забастовка была предупреждающим сигналом работодателям, которые должны предоставить разумное тарифное предложение. 23 января тарифные переговоры продолжатся в Берлине. Представитель Федерального союза предприятий авиационной безопасности отметил, что цель профсоюза «Верди» очевидно не тарифный договор, а лишь желание бастовать. В прошлом забастовки сотрудников аэропортов несколько раз приводили к отмене рейсов по всей Германии. Профсоюз заявил, что и на этот раз не исключены дальнейшие стачки в других немецких аэропортах.