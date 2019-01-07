В Габоне группа военных пыталась захватить власть в стране

Они захватили одну из местных радиостанций и призвали население свергнуть президента Али Бонго. Сейчас он проходит курс медицинской реабилитации после инсульта в Марокко. У здания радиостанции собралось около трехсот человек, была слышна стрельба, однако, как передает «Франс-Пресс», четверо офицеров, которые призывали к госперевороту, уже арестованы.