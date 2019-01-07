В Габоне группа военных пыталась захватить власть в стране
Они захватили одну из местных радиостанций и призвали население свергнуть президента Али Бонго. Сейчас он проходит курс медицинской реабилитации после инсульта в Марокко. У здания радиостанции собралось около трехсот человек, была слышна стрельба, однако, как передает «Франс-Пресс», четверо офицеров, которые призывали к госперевороту, уже арестованы.
Комментарии8
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region62 07 января 2019 | 13:10
Фигня!Я надеялся что в укроГабоне Революция -на вилы полужидка презика,картавого дебила и других карателей.)
skuller 07 января 2019 | 13:12
region62: Действительно, так привык, что Украину называют Укрогабоном, что в первые мгновения подумал, что скакуны Парашенку " снимают")))
testmeter 07 января 2019 | 13:13
region62: Ну в РусоГабоне эта власть давно принадлежит группе гэбнявых воров. При почти полной поддержке 86%-й быдломассы
nikchimzwet886 07 января 2019 | 13:11
Это были не вежливые люди?
eniro 07 января 2019 | 13:20
nikchimzwet886: -Википедия: "Габон получил независимость в 1960 году. С тех пор Габон остаётся одной из самых стабильных стран ..." Но тут пришли российские компании со своими интересами...
parasuk_ 07 января 2019 | 13:12
На северном габоне туземцы тоже время от времени собираются на площади и скачут
tv_victim 07 января 2019 | 13:13
Однажды в Габоте, стая гиббонов....
sasass 07 января 2019 | 13:23
У любого народа в один прекрасный день могут наступить просветления в мозгах при затмении в мозгах своих правителей...