Состояние спасенного в Магнитогорске ребенка улучшается, но на его восстановление уйдет не один месяц, говорят врачи

Младенец провел под завалами более 30 часов после обрушения жилого дома, в результате которого погибло 39 человек. Спасенный из-под обломков ребенок пришел в сознание, его состояние стабильное, он активно реагирует, общается с мамой и уже начал «подплакивать», что врачи называют хорошим признаком, рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова. Тем не менее, на то, чтобы ребенок поправился потребуется много времени, сообщил глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, отметив при этом, что сейчас врачи обсуждают, с какими последствиями ребенок, получивший серьезные травмы и обморожение конечностей, столкнется в процессе выздоровления.

Отметим также, что сегодня в Магнитогорске простились со всеми погибшими при обрушении дома. Траурные церемонии здесь проходят уже четвертый день, сегодня состоялись похороны последней жертвы трагедии. Тела еще четверых погибших будут погребены сегодня в Таджикистане. Обрушение одного из подъездов жилого дома в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. Согласно предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа