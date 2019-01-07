Состояние спасенного в Магнитогорске ребенка улучшается, но на его восстановление уйдет не один месяц, говорят врачи
Младенец провел под завалами более 30 часов после обрушения жилого дома, в результате которого погибло 39 человек. Спасенный из-под обломков ребенок пришел в сознание, его состояние стабильное, он активно реагирует, общается с мамой и уже начал «подплакивать», что врачи называют хорошим признаком, рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова. Тем не менее, на то, чтобы ребенок поправился потребуется много времени, сообщил глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, отметив при этом, что сейчас врачи обсуждают, с какими последствиями ребенок, получивший серьезные травмы и обморожение конечностей, столкнется в процессе выздоровления.
Отметим также, что сегодня в Магнитогорске простились со всеми погибшими при обрушении дома. Траурные церемонии здесь проходят уже четвертый день, сегодня состоялись похороны последней жертвы трагедии. Тела еще четверых погибших будут погребены сегодня в Таджикистане. Обрушение одного из подъездов жилого дома в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. Согласно предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
oneoretwo 07 января 2019 | 13:08
... это ЕДИНСТВЕННАЯ положительная новость на всю страну...
mikhail_spb_ 07 января 2019 | 13:08
Самая передовая в мире отечественная медицина демонстрирует чудеса.
Удивительно, что не в самом маленьком городе не нашлось ни больницы, ни специалистов, способных оказать помощь младенцу.
sasass 07 января 2019 | 13:12
В Магнитогорске умер бы - там врачей нет и есть одна Магнитная гора не принадлежащая народу...
evkryl 07 января 2019 | 13:33
sasass: Похоже вы жалеете, что не умер. Можно было бы от души сплясать на форумах. А так получается максимум пару язвительных постов тиснуть.