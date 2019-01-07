Путин посетил народные гуляния в Петербурге и выстрелил из пушки Петропавловской крепости

Президент России Владимир Путин в понедельник прибыл в Петропавловскую крепость на народные гуляния и произвел традиционный полуденный выстрел из пушки, передает ТАСС.

Традиция совершать полуденный залп насчитывает не один десяток лет и очередь на производство выстрела соблюдается достаточно строго. В рождественский день право на залп из пушки подошло для почетного строителя России Владимира Бендета, которому сегодня исполнилось 85 лет.

Президент поздравил именинника с днем рождения и подарил ему ручку. Владимир Путин также пообщался с учениками Суворовского военного училища.