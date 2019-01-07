Компания Tesla начинает строительство первого в Китае завода по производству американских электромобилей
Предприятие будет работать в Шанхае, написал Илон Маск на своей страничке в Твиттере. На начальном этапе планируется выпуск 250 тысяч автомобилей в год. Власти Китая рассчитывают в течение ближайших 10 лет довести показатели электромобилей в стране до 100 процентов.
Комментарии11
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captainobvious 07 января 2019 | 12:40
пощечина Трампу?
freshener 07 января 2019 | 12:59
captainobvious:
Дык Китай поднял на 40% пошлины на американские машины.
Только тепрпилы в России согласны на прежних условиях покупать американские тачки с бигмаками после всяческих санкций и прочих подлянок.
captainobvious 07 января 2019 | 13:11
freshener: практически все "американские тачки", продаваемые ны российском рынке, в России же и производятся (гугли завод Форд во Всеволожске и др.). Сомневаюсь, что мы завозим из США что-либо кроме эксклюзивных люксовых моделей типа Кадиллака Эскалейда.
punk_not_dead 07 января 2019 | 12:52
Компания Tesla начинает строительство первого в Китае завода по производству американских электромобилей
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а в деревне Гадюкино, как всегда, дожди и слякоть
freshener 07 января 2019 | 13:06
punk_not_dead:
В России уже давно электромобили выпускаются, которые протестированы и не горят как спички марки Тесла, а у тебя все слякоть...
Купи туалетную бумагу, и подотри слякоть-то. :)
gvzdk 07 января 2019 | 13:19
freshener:
"В России уже давно электромобили выпускаются,"
Автомобиль от троллейбуса отличить можешь?....
punk_not_dead 07 января 2019 | 13:21
freshener: В России уже давно электромобили выпускаются
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которые заправляются от розетки 220
а дебил-сыночек Пескова ездит на Тесле, которой тебе, поросёнку, никогда не увидеть
у нас в Мюнхене грязи слякоти нет, а у тебя в свинарке нет туалетной бумаги и подтереть и подтереться нечем
так что перестань хрюкать и попробуй устроиться на работу
zemljanka 07 января 2019 | 12:52
Поздравления.
alena01 07 января 2019 | 12:53
И сырьевой придаток, (самоназвание - "великая энергетическая держава"), превращается в тот мир, к которому так стремится - бескрайние просторы и бредущими по ним смердами в лаптях... Но обязательно с крестиками и духовитостью...
Куда бредут? - спросите вы...
Так в рай...
don_ballon 07 января 2019 | 13:02
В России не производят электромобилей, но ввозную пошлину на них сохранят непременно. Да в России их и заправить негде... Очередная область отставания навсегда.
bugbugbug 07 января 2019 | 13:26
Почему не во Всеволожске?