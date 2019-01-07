Компания Tesla начинает строительство первого в Китае завода по производству американских электромобилей

Предприятие будет работать в Шанхае, написал Илон Маск на своей страничке в Твиттере. На начальном этапе планируется выпуск 250 тысяч автомобилей в год. Власти Китая рассчитывают в течение ближайших 10 лет довести показатели электромобилей в стране до 100 процентов.