Раздача бесплатных подарков партией ЛДПР в Курске обернулась давкой
На опубликованном в интернете ролике видно, как огромная толпа пытается пробраться к нескольким «Газелям», через двери которых раздавали конфеты. При этом пенсионеры пытаются выбраться из толпы, а дети плачут.
Как отмечает портал Znak.com, давка за подарками была отмечена в Курске дважды. В местном отделении ЛДПР, впрочем, утверждают, что давки не было и все желающие спокойно получили сладости.
Комментарии15
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prostotak123 07 января 2019 | 12:37
Нищета любит халяву от кого угодно, но голосует за коммунистов....
benya_krik 07 января 2019 | 12:42
Роисся - страна контрастов, с одной стороны патриоты лепящие петухов из дерьма и перегрызающие глотки за халяву, с другой стороны - Лиза Пескова - кАрАлева Сент-Эклера
polsan 07 января 2019 | 12:43
prostotak123: и чем больше бедных в стране, тем лучше живут зюгановы!
zztop1960 07 января 2019 | 13:12
prostotak123: Вспомнился 1990 год https://www.youtube.com/watch?v=ksvbI2n2HGo
mikhail_spb_ 07 января 2019 | 12:38
Любители халявы готовы погибнуть в давке за горсть конфеток от лубянских клоунов.
Деградация народонаселения идёт полным ходом.
blindpew_33 07 января 2019 | 12:40
Поддерживаем "добрую" ходынскую традицию?
zibex 07 января 2019 | 12:44
"Дебилизация России уже свершилась" - академик Сергей Капица, 2009 год
kochar 07 января 2019 | 12:57
zibex:"Дебилизация России уже свершилась" - академик Сергей Капица, 2009 год
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И началась фаза маразма.2019 год.
kissellew 07 января 2019 | 12:45
Вспоминается анекдот когда булочник устроил раздачу хлеба, и на создавшуюся драку за хлебом приехала милиция арестовала его, на вопрос зачем он это сделал ответил - хотел посмотреть как при коммунизме жить будем.
s_vlad 07 января 2019 | 12:46
Это ещё что, вот пару лет назад была давка при раздаче бесплптной вражеской кока-колы, там даже блины с лопаты рядом не сравнить ..)))
payalnick 07 января 2019 | 13:02
Партийный бизнес проект
Заключается договор с Украинскими, Прибалтийскими, Грузинскими, Польскими и др СМИ на поставку видео на научно-познавательную тему:" Духовные скрепы. Кто они?"
Кругленькая сумма в кармане.
А конфеты и ГАЗельки-копейки
poluputing 07 января 2019 | 13:04
и эти нищеброды ползучие позволяют себе насмешки над украинцами, скачущими во время мороза, чтобы не замёрзнуть. Как всегда, шакалу орла не понять, остаётся только зубоскалить
don_ballon 07 января 2019 | 13:09
В нашем районе Берлина открылся обувной магазин "Deichmann", на презентации наливали вино бесплатно, в течение всего рабочего дня. Наливали всем посетителям, независимо от покупок. Стояла сдержанная очередь из пятнадцати-двадцати человек. Прикиньте это на Курск...
oneoretwo 07 января 2019 | 13:10
...слопатыеды вновь в деле...
looking_deep_into 07 января 2019 | 13:28
Нашёл несколько разных видео и несколько раз пересмотрел. Сразу отметаю такое дно, как видео от "Курские Известия", где эти придурки под угрожающую классическую музыку для нагнетания атмосферы снимали крупным планом трясущимися руками. На других видео видно, что там человек СОРОК столпились вокруг машины и начали трамбовать друг друга как неадекватные. Люди же, которые раздавали конфеты сказали, что подарков больше, чем пришедших людей, какой смысл было налегать друг на друга? Недержание, молоко на кухне убегает?
Это просто дюжина людей, человек тридцать-сорок, которые столпились вплотную друг к другу максимум на площади 5 на 10 метров.