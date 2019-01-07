Значительно улучшилось состояние 10-месячного мальчика, которого спасли из-под обломков дома в Магнитогорске

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, он пришел в сознание и уже активно общается с мамой. Скворцова отметила, что ногу мальчика, которая была обморожена, скорее всего, удастся спасти. Напомним, младенец провел под обломками более 30 часов на морозе. У него диагностировали, помимо обморожения конечностей, переломы и различные травмы.