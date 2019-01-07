Значительно улучшилось состояние 10-месячного мальчика, которого спасли из-под обломков дома в Магнитогорске
По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, он пришел в сознание и уже активно общается с мамой. Скворцова отметила, что ногу мальчика, которая была обморожена, скорее всего, удастся спасти. Напомним, младенец провел под обломками более 30 часов на морозе. У него диагностировали, помимо обморожения конечностей, переломы и различные травмы.
Комментарии3
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zibex 07 января 2019 | 12:41
Не было никакого "спасенного мальчика в трусиках" - это все пиар-акция как в фильме "Хвост виляет собакой"
satttana_perrrrkele 07 января 2019 | 12:57
*** и уже активно общается с мамой****
они обсуждают проблемы газофикации, Иван выдвинул предложением обратиться к депутанам из ЕР и предложить поднять цены на газ
j_partizan 07 января 2019 | 13:05
Выздоровления малышу!
Хорошая новость, вне зависимости от того, кто оказывал содействие и на какие деньги. Врачам огромное спасибо!