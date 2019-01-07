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12:06, 07 января 2019

Российский теннисист Даниил Медведев не смог улучшить позиции в мировом рейтинге

Российский теннисист Даниил Медведев не смог улучшить позиции в мировом рейтинге, несмотря на выход в финал престижного турнира в австралийском Брисбене. Таковых в верхней ее части не случилось. Теннисисты первой десятки сохранили свои места. Карен Хачанов остался на подступах к топ-тен – он на 11 месте. Медведев – 16-ый, хотя по пути к брисбенскому финалу он одержал серию важных побед. Во втором круге Даниил прошел олимпийского чемпиона, экс-первую ракетку мира Энди Маррея, который, правда, только недавно вернулся на корт после травмы.

Затем последовательно были побеждены канадец Милош Раонич и француз Жо-Видфред Цонка, которые, как и Марей некогда входили в первую десятку. А вот ее действующему постояльцу Кею Нишикори Медведев в трех сетах проиграл. Японский теннисист после победы отдал должное Медведеву и заметил, что россиянин очень скоро попадет в число лучших. Медведев ответил, что Нишикори добьется больших успехов если продолжит так играть. Только что стало известно, что Даниил Медведев не сможет принять участие в турнире в Сиднее, который начинается сегодня. Это был первый взрослый турнир, в котором он одержал победу год назад.

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