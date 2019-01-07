Стена на границе США и Мексики будет стальной, а не бетонной, заявил Дональд Трамп

Он написал в Твиттере, что «такая стена прочнее и будет меньше бросаться в глаза».

С конца декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства. Республиканцам и демократам в Конгрессе не удаётся согласовать параметры временного госбюджета, в который американская администрация хочет включить средства на сооружение стены на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделения денег на эти цели.