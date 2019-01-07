Стена на границе США и Мексики будет стальной, а не бетонной, заявил Дональд Трамп
Он написал в Твиттере, что «такая стена прочнее и будет меньше бросаться в глаза».
С конца декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства. Республиканцам и демократам в Конгрессе не удаётся согласовать параметры временного госбюджета, в который американская администрация хочет включить средства на сооружение стены на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделения денег на эти цели.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
zemljanka 07 января 2019 | 12:14
Сверчок...
oldpartizan 07 января 2019 | 12:22
россию тоже можно обнести алюминиевым забором.
властям спокойствие и русалу в радость.
blindpew_33 07 января 2019 | 12:38
oldpartizan: Вы уже забыли, чей нынче Русал?
Надо переключаться на древесину, или тротуарную плитку, что ли...
blindpew_33 07 января 2019 | 12:18
А что сразу не вольфрамовая или урановая?
Всё-таки феерический издобол.
И ведь выберут на второй срок...
raffal 07 января 2019 | 12:52
blindpew_33: ....феерический издобол
______________________-
Тут надо разобраться без эмоций.
Первые два года каденции Президента Трампа:
рост ВВП в 2017 году - 4,7%
создано 4 миллиона новых рабочих мест
уровень безработицы минимальный за пол-века
индекс Dow Johnes, состояние фондового рынка: рост +62%, это исторический максимум.
Налоги снижены, потребительский спрос вырос.
Это настоящий бум!
______
blindpew_33:И ведь выберут на второй срок...
Надеюсь.
andre_klimov 07 января 2019 | 12:23
Ничего, сейчас Болтон вернётся - привезёт как это сделано в других местах :))
captainobvious 07 января 2019 | 12:27
надо было слышать, КАК Трамп аргументировал это в ходе пресс-конференции:
- Во-первых, это красиво ))
- Во-вторых, через стальную стену можно видеть, что происходит по ту сторону.
- В третьих, надо поддержать отечественных сталеваров.
- И вообще, здесь я строитель, а не вы, что вы понимаете в конструкционных материалах!...