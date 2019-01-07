В Габоне военные захватили государственную радиостанцию
Они призвали народ присоединиться к восстанию против президента. В соцсетях распространяются фотографии трёх бойцов республиканской гвардии в зелёных беретах, которые зачитывают обращение.
В настоящее время президент Габона Али Бонго проходит курс медицинской реабилитации после инсульта в Марокко. Он возглавляет страну с 2009 года. Габон принадлежит к числу крупнейших экспортёров нефти в Африке.
Комментарии10
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parasuk_ 07 января 2019 | 12:12
Хоть в беретах, а не с кастрюлей на голове. А ведь казалось бы, два габона, а сколько у них отличий :)
eniro 07 января 2019 | 12:25
parasuk_: На Петербургском международном экономическом форме в 2017 году Габонская нефтяная компания подписала с «Зарубежнефтью» меморандум о взаимопонимании, предложив российской компании начать освоение нефтяного месторождения Мбумба.
«Зарубежнефть» – холдинг, объединяющий более 20 совместных и дочерних предприятий в различных сегментах нефтегазового бизнеса, единственным акционером компании является государство в лице Росимущества.
parasuk_ 07 января 2019 | 12:35
eniro: а северный габон свой шельф румынам бесплатно отдал
aleksandr39 07 января 2019 | 12:36
parasuk_: Радиостанцию захватили боевики -наемники из ОПГ "днр -лугандон " по фамилии Гиркин ,Чепига ,Мишкин , "моторолер " ,Пушилкин ,Захаркин .
parasuk_ 07 января 2019 | 12:41
aleksandr39: в киеве укронацисткие бабуины бабуины захватили тц океан плаза. Мерзкое зрелище было.
eniro 07 января 2019 | 12:13
Что-то искал этот регион на карте России-не нашел... Может подскажите?
igor919191 07 января 2019 | 12:32
eniro: У них столица Киев смотрите не ошибетесь.
eniro 07 января 2019 | 12:47
igor919191: Ну так почитайте свои СМИ :Внешэкономсвязи, политика > kremlin.ru, 14 июля 2018 > № 2674588 [Главное] Али Бонго Ондимба
Встреча с Президентом Габона Али Бонго Ондимбой.
Состоялась встреча главы Российского государства с Президентом Габонской Республики Али Бонго Ондимбой.
В.Путин: Уважаемый господин Президент! Уважаемые коллеги!
Очень рад приветствовать вас в Кремле. Спасибо, что нашли возможность приехать к нам.Нам, безусловно, есть над чем работать, включая и региональное урегулирование в Центральной Африке. Знаем, что Габон принимает в этом самое активное участие, вносит весомый вклад в эту совместную работу.А.Бонго Ондимба (как переведено): Господин Президент!
Прежде всего хочу Вас поблагодарить за ту возможность, которую Вы предоставили мне, – приехать и повидаться с Вами. Я также благодарен Вам за тот радушный приём, который мы ощущаем, находясь здесь.
Кроме того, я благодарю вас, поскольку ваша страна стала одной из первых, которая направила нам поздравление после проведения выборов. Хотел бы воспользоваться возможностью и поздравить также Вас с тем, что Вы выиграли на выборах.
Господин Президент, я приехал для того, чтобы сказать Вам то, что Вам уже известно: Африка в вас нуждается. Ваша страна – огромная страна, которая обладает огромными возможностями и которая, конечно же, может многое привнести в пользу континента.
igor919191 07 января 2019 | 12:54
eniro: Я знал что либералы тупые, но до такой степени....
eniro 07 января 2019 | 13:04
igor919191: Ваши доказательства я учту в дальнейшем общении...