В Габоне военные захватили государственную радиостанцию

Они призвали народ присоединиться к восстанию против президента. В соцсетях распространяются фотографии трёх бойцов республиканской гвардии в зелёных беретах, которые зачитывают обращение.

В настоящее время президент Габона Али Бонго проходит курс медицинской реабилитации после инсульта в Марокко. Он возглавляет страну с 2009 года. Габон принадлежит к числу крупнейших экспортёров нефти в Африке.