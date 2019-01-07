Сотрудники ФСИН испытывают серьезный стресс на работе
С таким заявлением выступил замглавы ведомства Валерий Максименко. Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний находятся под «колоссальным психологическим давлением», сказал агентству «Интерфакс» Валерий Максименко. По его словам, это связано с необходимостью много времени проводить в местах лишения свободы и общаться с преступниками, а делать это приходится за маленькую зарплату. Заключенные, отбывающие наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления, передают свои негативные эмоции и отношение к миру окружающим, отметил замглавы ФСИН.
Он согласен с правозащитником Андреем Бабушкиным, который в СИЗО и колониях заметил моральную усталость даже у молодых сотрудников, а в глазах «тоску и безнадегу». Валерий Максименко назвал серьезной проблемой рост числа нападений на сотрудников ФСИН со стороны заключенных. По мнению главы ведомства, это связано с тем, что его подчиненные не хотят применять спецсредства, когда это необходимо, поскольку впоследствии им приходится оправдываться перед вышестоящими инстанциями. Заключенные неоднократно жаловались на пытки в колониях и применения насилия со стороны сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний.
Комментарии25
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plank1957 07 января 2019 | 12:08
Бедолаги потеряли покой и сон от невозможности пытать арестантов.
astet 07 января 2019 | 12:19
plank1957: готов подсказать терапевтическую процедуру,
который указанные недомогания как рукой снимет!
Пускай поработают грузчиками
или на заводе у станка!
Обещаю болезненным крепкий сон и хороший аппетит.
plank1957 07 января 2019 | 12:29
astet:
Ну, грузчиками можно, а вот допускать их к станкам опасно для станков.
hodak47 07 января 2019 | 12:35
astet: А не хочешь их заменить попробовать, потом давать советы?
yazva_sibirskaya 07 января 2019 | 13:35
hodak47: Ой, можно подумать, что их трудно заменить.
rifles 07 января 2019 | 12:21
Бред это полный.
Работал одно время врачом в СИЗО и ИТК.
Когда устроился,долго не мог понять,когда начну работать,пока мне коллега не обьяснил-ты на службе.а не на работе.
Более спокойной.непыльной,безопасной и легкой работы найти практически нереально.
И нет никакого "психологического" давления.
Сказки вертухайские это,чтобы подчеркнуть "значимость" своей"работы"
ura_123 07 января 2019 | 12:10
О как! Поэтому издеваются и пытают осуждённых?
mikhail_spb_ 07 января 2019 | 12:10
Бедные, несчастные вертухаи!
Учитывая "колоссальное психологическое давление", "негативные эмоции" и "моральную усталость" следует платить вертухаям не менее 1 млн в месяц, а на пенсию их отправлять в 30 лет.
kochar 07 января 2019 | 12:55
mikhail_spb_: и бесплатную путёвку в Сибирь на лесоповал в один конец.
danko1 07 января 2019 | 12:11
Наверное, надо методы работы менять, чтобы стресса не было ни у заключенных, ни у самих работников.
Не думаю, что в той же Норвегии стресс есть у заключенных, которые имеют возможность и спортом заниматься, и жить в человеческих условиях, и у работников, которые следят за порядком.
Наказание- это изоляция, а не унижение заключенных.
kypykyky 07 января 2019 | 12:15
пусть увольняются и идут в бизнес. нууу вот..
aleksandr39 07 января 2019 | 12:16
Пусть идут работать нянечками в приюты для инвалидов или дороги строить и на пенсию уйдут в 65 лет да и пенсия достойная в размере 8 тысяч рублей .
zemljanka 07 января 2019 | 12:18
Просит денег?..
kulikdim 07 января 2019 | 12:27
zemljanka: Ответ на поверхности: кому не нравится - пусть увольняется. И на завод к станку. Ну, или грузчиком в самом лучшем случае. А уж оттуда чисто по-путински на пенсию 8 тыр в 65 лет.
cromwel 07 января 2019 | 12:28
Чтобы успокоиться им нужно постояено пытать и насиловать. Это паталогические садисты. Их бы с зеками местами поменять. Кстати, ничего не именится.
ulagai 07 января 2019 | 12:30
Вертухаи испытывают непереносимые душевные муки,маленькая зарплата и невозможность удовлетворять садисткие наклонности в полном объеме.Так жить нельзя!
igor919191 07 января 2019 | 12:34
Перепили на праздники.
prostotak123 07 января 2019 | 12:34
Понятно...От взяток и поборов отказываться не хотим, а вот зарплатку бы побольше желательно. Смешно...
ed10075 07 января 2019 | 12:36
Стоны и жалобы для повышения зарплаты?
А поменять работу они не пробовали? Или на большее, чем работать вертухаями, способностей нет?
punk_not_dead 07 января 2019 | 13:07
ed10075: поменять работу они не пробовали?
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вертухай, как и КГБшник, как и полицай, как и МИДовец, как и другие "профессии", требующие "особых российскогих" мозгов - это "семейные династии", куда "чужих" не пускают, потому что надо уметь пытать, как вертухаи, или провоцировать, как КГБшники, или врать, как МИДовцы, или воровать, как друзья Путина
в нынешнее время образуетс ещё одна "трудовая семейная династия" - пригожинские дебилы, которым не надо уметь ничего, кроме ругани в адрес того, на кого укажут пригожинские надсмотрщики
vladimirgornitsky 07 января 2019 | 12:40
Теоретически замглавы прав. Не представляю себе нормального человека, находящегося каждый день в этой обстановке. Конечно, психологический сдвиг, и весьма серьезный, неизбежен.
Но, с другой стороны, не могу представить себе изначально нормального человека, который пошел бы работать в тюрьму, да еще в России. Как мне представляется, туда могут определяться только уже готовые моральные уроды. Уродство которых в этой уродливой обстановке расцветает пышным цветом.
kirilka1 07 января 2019 | 12:57
vladimirgornitsky: сейчас туда идут в основном для раннего выхода на пенсию.
curhatuy6 07 января 2019 | 12:50
Крокодил плакал горючими слезами - жрачка бедному попадается тощая и костистая:)))
chensk 07 января 2019 | 12:51
А что по вашему все сотрудники фсин пытают заключенных?Мой друг работал в фсин рассказывал какие там отморозки сидят,как надо сопровождать их на суд слушать все обстаятельства преступлений,а смена сутки.Вот здесь предлагают грузчиками идти или за станок становиться.Можно подумать здесьприсутствующие занимаются подобной работой.
yazva_sibirskaya 07 января 2019 | 13:28
"Пусть в бизнес идут" (с)