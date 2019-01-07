Сотрудники ФСИН испытывают серьезный стресс на работе

С таким заявлением выступил замглавы ведомства Валерий Максименко. Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний находятся под «колоссальным психологическим давлением», сказал агентству «Интерфакс» Валерий Максименко. По его словам, это связано с необходимостью много времени проводить в местах лишения свободы и общаться с преступниками, а делать это приходится за маленькую зарплату. Заключенные, отбывающие наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления, передают свои негативные эмоции и отношение к миру окружающим, отметил замглавы ФСИН.

Он согласен с правозащитником Андреем Бабушкиным, который в СИЗО и колониях заметил моральную усталость даже у молодых сотрудников, а в глазах «тоску и безнадегу». Валерий Максименко назвал серьезной проблемой рост числа нападений на сотрудников ФСИН со стороны заключенных. По мнению главы ведомства, это связано с тем, что его подчиненные не хотят применять спецсредства, когда это необходимо, поскольку впоследствии им приходится оправдываться перед вышестоящими инстанциями. Заключенные неоднократно жаловались на пытки в колониях и применения насилия со стороны сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний.