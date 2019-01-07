10-месячный мальчик, спасённый из-под обломков рухнувшего в Магнитогорске подъезда жилого дома, пришёл в сознание

Он уже активно общается с мамой, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она отметила, что состояние ребёнка за время пребывания в НИИ неотложной детской хирургии существенно улучшилось.

Младенец провёл под завалами более 30 часов при температуре минус 27 градусов. У него диагностировали различные травмы, переломы, обморожение конечностей.