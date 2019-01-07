10-месячный мальчик, спасённый из-под обломков рухнувшего в Магнитогорске подъезда жилого дома, пришёл в сознание
Он уже активно общается с мамой, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она отметила, что состояние ребёнка за время пребывания в НИИ неотложной детской хирургии существенно улучшилось.
Младенец провёл под завалами более 30 часов при температуре минус 27 градусов. У него диагностировали различные травмы, переломы, обморожение конечностей.
Комментарии1
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tamariskk 07 января 2019 | 12:24
Слава Богу! Удачи! Везучий малыш!