В Лос-Анджелесе объявили лауреатов премии «Золотой глобус»

Победителем в главной номинации стал фильм «Богемская рапсодия». «Золотой глобус» за лучший драматический фильм получила картина режиссера Брайна Сингера, рассказывающая о творческом пути группы Queen и жизни ее вокалиста Фредди Меркьюри. Лента обошла фильм «Звезда родилась», который называли фаворитом. Исполнитель главной роли Рами Малек, сыгравший Меркьюри, также был назван лучшим драматическим актером. Лучшей актрисой признали Гленн Клоуз, сыгравшую в ленте «Жена». А Леди Гага, которая считалась одной из главных претенденток на эту награду за роль в фильме «Звезда родилась», в итоге взяла премию за песню Shallow к этой картине.

«Золотой глобус» также вручили сериалу «Американцы», повествующему о работе в США советских разведчиков. Награду за режиссуру получил мексиканец Альфонсо Куарон за драму «Рим», которая также стала «Лучшим фильмом на иностранном языке». Россия в этой номинации представлена не была, выдвинутые на соискание премии фильмы «Человек, который удивил всех» и «Довлатов» не попали в шорт-лист. «Золотой глобус» ежегодно присуждается Ассоциацией иностранных журналистов и по престижности уступает лишь «Оскару». В этом году церемония награждения проходила в 76 раз.