"Десятимесячный Ваня, спасенный из-под обломков рухнувшего в Магнитогорске подъезда жилого дома, пришел в сознание"

Об этом журналистам сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, сообщает ТАСС. Как она отметила, на сегодняшний день можно сказать, что состояние ребенка за время пребывания в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии существенно улучшилось. «Активно реагирует, общается с мамой», — сказала Скворцова.

В результате ЧП в Магнитогорске на момент эвакуации в Москву 1 января у мальчика была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, переломы, серьезное обморожение конечностей, нарушение функции почек, переохлаждение и обезвоживание. Младенец провел под завалами более 30 часов, ночью температура воздуха опускалась до минус 27 градусов. Диагностические исследования, проведенные в Москве, показали, что повреждений мозга у малыша нет, функция почек практически восстановлена, врачам с большой вероятностью удастся спасти обмороженную ногу мальчика.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома, погибли 39 человек. В первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе двоих детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня.