Десятимесячный Ваня, спасенный из-под обломков рухнувшего в Магнитогорске подъезда жилого дома, пришел в сознание
Об этом журналистам сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, сообщает ТАСС. Как она отметила, на сегодняшний день можно сказать, что состояние ребенка за время пребывания в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии существенно улучшилось. «Активно реагирует, общается с мамой», — сказала Скворцова.
В результате ЧП в Магнитогорске на момент эвакуации в Москву 1 января у мальчика была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, переломы, серьезное обморожение конечностей, нарушение функции почек, переохлаждение и обезвоживание. Младенец провел под завалами более 30 часов, ночью температура воздуха опускалась до минус 27 градусов. Диагностические исследования, проведенные в Москве, показали, что повреждений мозга у малыша нет, функция почек практически восстановлена, врачам с большой вероятностью удастся спасти обмороженную ногу мальчика.
Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома, погибли 39 человек. В первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе двоих детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня.
Комментарии5
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gregor 07 января 2019 | 11:38
Десятимесячный Ваня, спасенный из-под обломков рухнувшего в Магнитогорске подъезда жилого дома, пришел в сознание
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Браво спасателям и Браво врачам .
lenia_kosoy 07 января 2019 | 11:51
gregor: .. а спасатели все там из едра и врачи из едра! Ну как прокладка доволен результатом?
gregor 07 января 2019 | 11:57
Отвечаю большинству в лице этого невежества , который нацепил аватарку Леонида Гозмана и полностью подтверждает мой пост , определяя большинство , к сожалению здравого смысла и чувства собственного достоинства . Вот это и есть представитель большинства .
Видите ...большинство , кто вы ?
Посмотрите на ваш пример ,вот на это невежество lenia_kosoy . Вы, большинство , считаете это адекватно ?
Вы считаете это не позором страны ,его менталитета титульного большинства ? Вы действительно так считаете ?
Это ваш генофонд ,вот это вот ?
Вы считаете что титульная это вот это " lenia_kosoy "невежество вы и есть ?
Может это действительно так . Можете представить кто вы ?
Это же ужас ,позор это .
evgeny_biolog 07 января 2019 | 11:43
"Десятимесячный Ваня, спасенный из-под обломков рухнувшего в Магнитогорске подъезда жилого дома, пришел в сознание"
Слава Богу!
garalla 07 января 2019 | 11:46
Боже, если ты есть, спаси ему ножку!