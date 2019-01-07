Япония с сегодняшнего дня ввела новый налог на выезд туристов из страны
Он составит чуть более 9 долларов. Налог будет привязан к стоимости билетов на самолёт или корабль. Его будут вынуждены платить как иностранцы, так и сами японцы.
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Он составит чуть более 9 долларов. Налог будет привязан к стоимости билетов на самолёт или корабль. Его будут вынуждены платить как иностранцы, так и сами японцы.
Комментарии1
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tetriz 07 января 2019 | 11:46
Прально! Нефик выезжать! Приехали - оставайтесь, работайте!
Народу в Иппонии итак мало, такие огромные территории просто некем заселять!! ^^