Авиационная бомба времён Великой Отечественной войны обнаружена на юге Москвы
Фугас был найден в Криворожском проезде во время проведения земляных работ, передаёт ТАСС. Жилых домов рядом нет. Сейчас место происшествия оцеплено полицией. Взрывное устройство должны вывезти в безопасное место и уничтожить.
Комментарии1
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nikchimzwet886 07 января 2019 | 11:45
Вот поэтому и празднуем 70 и 75 лет Победы, потому что до сих пор бомбы находим.