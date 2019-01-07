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11:05, 07 января 2019

Ветеран московского «Спартака» и сборной России Александр Самедов может перейти в самарские «Крылья Советов»

Расторжение контракта Самедова со «Спартаком» стало поводом для споров в среде спартаковских болельщиков. Многие утверждали, что ветерана нужно было торжественно проводить по окончании контракта летом наступившего года, однако у него появился шанс избежать пенсии и продолжить полноценную карьеру в Самаре. Директор по развитию клуба Александр Шикунов заявил, что фактически переговоры с футболистом уже состоялись, с Самедовым беседовал и главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович. Почти все условия удалось согласовать.

Осталось уладить необходимые формальности. Несколько дней назад сообщалось, что Александр может продолжить карьеру в казахстанском Кайрате, где до недавнего времени играл еще один известный российский полузащитник – Андрей Аршавин. Александр Самедов стал заслуженным мастером спорта после чемпионата мира в России. Он выходил на поле в каждом из пяти проведенных сборной России матчей.

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