Авиационная бомба времён Великой Отечественной войны обнаружена на юге Москвы
Фугас был найден в Криворожском проезде во время проведения земляных работ, передаёт ТАСС. Жилых домов рядом нет. Сейчас место происшествия оцеплено полицией. Взрывное устройство должны вывезти в безопасное место и уничтожить.
Комментарии4
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sasass 07 января 2019 | 11:15
Хорошая новость для жаждающих повторить....
holliwoodland 07 января 2019 | 11:21
sasass: если в Европе начнут жечь в печах евреев, то можно и повторить.
buzukin075 07 января 2019 | 11:35
holliwoodland: Так они уже набиваются на повторение!
evgeny_biolog 07 января 2019 | 11:37
"Авиационная бомба времён Великой Отечественной войны обнаружена"
Ну и отдайте её тому, кому она принадлежит ...