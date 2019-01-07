Жителя Новокузнецка осудили по уголовной статье за покупку горнолыжных очков

Из-за наличия в них видеокамеры мужчину обвинили по статье о незаконном приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Неприятности у Алексея Жаворонкова, увлекавшегося горнолыжным спортом, начались осенью 2017 года: тогда он решил купить на AliExpress солнцезащитные очки со встроенной камерой, чтобы снимать свои заезды по трассам. Посылка шла из Китая в Новокузнецк через Екатеринбург, где таможенники обратили внимание на наименование почтовой квитанции, в которой значилось запрещенное на территории России оборудование.

В итоге на Жаворонкова завели уголовное дело. Свою вину он не признал, подчеркивая, что ему не было известно о запрете, тем более очки можно свободно купить через интернет. Кроме того, обвиняемый подчеркивал, что в комплекте не шла карта памяти, а значит, получить какую-либо негласную информацию он не мог. Однако суд его доводы не убедили: как пишет местный сайт «Город новостей», любитель горнолыжного спорта был признан виновным и приговорен к штрафу в 15 тысяч рублей.

Одним из самых громких дел по этой же статье стало обвинение в адрес жителя курганского села, купившего GPS-трекер, чтобы отслеживать перемещения теленка. После того, как к ситуации привлекли внимание Владимира Путина, дело прекратили за отсутствием состава преступления.