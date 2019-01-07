Жителя Новокузнецка осудили по уголовной статье за покупку горнолыжных очков
Из-за наличия в них видеокамеры мужчину обвинили по статье о незаконном приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Неприятности у Алексея Жаворонкова, увлекавшегося горнолыжным спортом, начались осенью 2017 года: тогда он решил купить на AliExpress солнцезащитные очки со встроенной камерой, чтобы снимать свои заезды по трассам. Посылка шла из Китая в Новокузнецк через Екатеринбург, где таможенники обратили внимание на наименование почтовой квитанции, в которой значилось запрещенное на территории России оборудование.
В итоге на Жаворонкова завели уголовное дело. Свою вину он не признал, подчеркивая, что ему не было известно о запрете, тем более очки можно свободно купить через интернет. Кроме того, обвиняемый подчеркивал, что в комплекте не шла карта памяти, а значит, получить какую-либо негласную информацию он не мог. Однако суд его доводы не убедили: как пишет местный сайт «Город новостей», любитель горнолыжного спорта был признан виновным и приговорен к штрафу в 15 тысяч рублей.
Одним из самых громких дел по этой же статье стало обвинение в адрес жителя курганского села, купившего GPS-трекер, чтобы отслеживать перемещения теленка. После того, как к ситуации привлекли внимание Владимира Путина, дело прекратили за отсутствием состава преступления.
Комментарии15
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serjo1977 07 января 2019 | 11:12
"Верхняя Вольта с ядерным оружием." Прекрасно понимаю, что говорю банальщину, но двух моих высших образований не хватает на то, чтобы придумать к этой новости комментарий, не подпадающий под 282-ю статью УК.
vienidi 07 января 2019 | 11:22
serjo1977: Все очень просто, первый принцип не сменяемой чекисткой власти--- лучше перебздеть чем недобздеть!!!
oldsinka 07 января 2019 | 11:28
serjo1977: ...чтобы придумать к этой новости комментарий...
Да,уж, слов нет... В этой стране к власти приходят не для того,чтобы ею управлять для ее,страны, блага, а править - для собственного. Вот и боятся и ненавидят, даже поданных.
alexandr_l 07 января 2019 | 11:39
serjo1977: придумать к этой новости комментарий
Отцы и деды наши жили без этих пиндосовских и гейропейских придумок, и нам завещали :D
sasass 07 января 2019 | 11:21
Власть пытается остановить прогресс в стране и кое-что у мракобесов и ретроградов получается...
supostat 07 января 2019 | 11:23
Как же жалко времени, потерянного в этой стране. Нужно было бежать отсюда, как только сдох Совок. Показалось, что начали строить нормальную страну.
rus3 07 января 2019 | 11:29
supostat: Какую нормальную страну могут построить ненормальные люди?
hihi2raza 07 января 2019 | 11:25
Упоротая страна.
kulikdim 07 января 2019 | 11:28
hihi2raza: Каков поп, таков и приход. Точка.
in_cat_we_trust 07 января 2019 | 11:26
Следаки и судьи себе статьи наматывают. А потом ныть будут, что неуиноватые они
vladimirgornitsky 07 января 2019 | 11:27
Так судит людей власть, которая отправляет в Тайланд своих петровых и васечкиных, чтобы следить за Навальным...
Чего в этой истории больше - идиотизма или лицемерия?
plank1957 07 января 2019 | 11:27
А интернет предоставляет куда больше возможностей для шпионажа, чем какая-то видеокамера. Кроме того, в каждом смартфоне есть видеокамера, да к тому же не одна. Может запретить смартфоны?
tetriz 07 января 2019 | 11:38
plank1957: тссс.. Погодите. И до этого дойдёт!
Смартфон - это вообще МЕГА-шпионская техника.
Кто там тебя знает - говоришь ты, или задней камерой снимаешь полицейского, роющегося по карманам у пьяного?
Однозначно - смартфон - шпионская техника. Как и весь Интернет.
plank1957 07 января 2019 | 11:53
tetriz:
Так тогда ежемесячно каждого пользователя можно штрафовать, а правительственных чиновников, у которых поголовно смартфоны можно сразу сажать.
registrator 07 января 2019 | 11:38
Шизофрения, только у кого?