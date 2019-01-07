Установлены все причастные к отравлению в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль
С таким заявлением выступили власти Великобритании. Раскрыта и ликвидирована агентская сеть ГРУ, которая по версии Лондона, стояла за отравлением бывшего российского офицера разведки и его дочери. Властям Великобритании известны все детали покушения, цепочка причастных к преступлению ведет к высшему руководству России, пишет газета The Telegraph со ссылкой на правительственные источники. По сведениям издания, на ближайшее время угроза со стороны ГРУ миновала, однако Россия создает новую шпионскую сеть в Великобритании с участием Службы внешней разведки.
В связи с этой информацией, Лондон опасается появления более опасной структуры, которая будет действовать на территории Великобритании. Покушение на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было совершено в марте. Власти Соединенного королевства считают, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Россия неоднократно отрицала причастность к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.
Комментарии35
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gregor 07 января 2019 | 11:06
Всё тайное всё равно станет явным ,особенно ,если там участвовали россияне .
kuzma36 07 января 2019 | 11:19
gregor: Мы все знаем,но ничего не скажем,так как не хотим чтобы над нами все смеялись и считали идиотами!!!
evgolius7 07 января 2019 | 11:32
Страна обделалась по всем направлениям - Боинг, Скрипали, вагнеровцы, кокаин, золотые слитки...
НЕЕЕТ!!!
Продолжают лгать!
Лгать нагло, бездоказательно, как мелкий жулик.
Уже припёрли, доказали... Всем вменяемым - ясно.
Стыдно за это, правда.
Недостойно.
iakushev_ilia 07 января 2019 | 11:38
evgolius7: хайли лайкли, обделались вы.
ura_123 07 января 2019 | 11:54
iakushev_ilia: ильюшенька,не употребляй малознакомые иностранные слова если не знаешь их значение.
gregor 07 января 2019 | 11:42
kuzma36:
А кто над нами не смеётся и не считает нас изгоями ?
Уверен , даже Венесуэльцы в тихаря ржут от нас .
Потому ,как у нас нет ни дорог ,ни дузей .
Вернее не у нас ,а у них ,у властей и их поддерживающих ,над кеми и смеётся весь цивилизованный Мир .
ura_123 07 января 2019 | 11:51
kuzma36: А кто ты такой чтобы зарубежные следователи отчитывались перед тобой о проводимых следственных действиях?
prostotak123 07 января 2019 | 11:09
А где жуткие санкции и страшная расплата? Облажалась англичанка тупая?)))))
vienidi 07 января 2019 | 11:19
prostotak123: Номерной пригожинский дерьмо- тролль по полной облажалась путираша и вы мразь проплаченая это прекрасно знаете!!!
iakushev_ilia 07 января 2019 | 11:34
vienidi: иди кукарекай на свою помойку
vienidi 07 января 2019 | 11:41
iakushev_ilia: Пригожинская мразь-помойка ваш дом родный, где вам за 11.80 выдают ежедневно на клык!!!
iakushev_ilia 07 января 2019 | 11:45
vienidi: сразу видно интеллигента
prostotak123 07 января 2019 | 11:53
vienidi: Ты че, сучок, не заткнешься никак? Торгуй презиками на своем рынке, чтоб таких дебилов было поменьше.)))))
edyunia 07 января 2019 | 11:23
prostotak123: \\Облажалась англичанка тупая?)))))\\
Не думаю, что делая такие заявления, \\англичанка тупая\\ своим бездействием будет себя позорить. И это почувствует каждый населюк РФии.
antiboh 07 января 2019 | 11:25
prostotak123: А что расплат не видно? Спроси у тех авиастроителей,что лишаться работы из-за санкций.Я про запрет поставок Суперджета в Иран (40 самолётов).А перед этим была Индонезия.Констриктору некуда спешить,но колечки сжимаются..
zor 07 января 2019 | 11:27
prostotak123: Тов.prostotak123,поменяли бы вы ваше погоняло на prostatit,т.к ваше словесное недержание ne prostotak,а следствие болезни.
prostotak123 07 января 2019 | 11:41
zor: Здравствуй, мой маленький еврейский друг! Никогда не говори мне, что делать и я, в свою очередь, не буду посылать тебя в ту вонючую дыру из которой ты вылез.)))))
ura_123 07 января 2019 | 11:56
prostotak123: А тебя типа как в пробирке сделали?
ppvngavr 07 января 2019 | 11:12
Надо бы России все это незамедлительно прекратить. Об этом читайте в публикации
"Бессудные расправы": https://www.proza.ru/2018/06/02/491
buzukin075 07 января 2019 | 11:20
Ну, мля, сколько завербованных полковником и героем Де Бошировым англичан участвовало в операции по отравлению нищего, но жадного бомжа? Уж раскройте тайну, шерлоки драные :) Не то придется подключить професстора Мориарти - и хрен чего докажете :)
Наглые, гнусные, подлые - просто настоящие англичане, несущие тяжкий груз белого человека :) И премьером трудится отвратительная лживая сучка. Это ваш выбор и выбор Лизы. Энджой, мля!
shmuel63 07 января 2019 | 11:33
buzukin075: Вы так волнуетесь... Вспомните девиз одесских проституток и не суетитесь под клиентом.
iakushev_ilia 07 января 2019 | 11:41
shmuel63: вам виднее
sasass 07 января 2019 | 11:28
Много интересного узнам впереди и многие в России окажутся на заднем дворе...)))
iakushev_ilia 07 января 2019 | 11:36
sasass: окажутся, в Британии. За ложь надо отвечать
andy116k 07 января 2019 | 11:53
sasass: скоро (с)
puteshestvennik 07 января 2019 | 11:29
На суде узнаем еще много интересного.
iakushev_ilia 07 января 2019 | 11:31
Свежо предание, но верится с трудом
evgeny_biolog 07 января 2019 | 11:34
"Установлены все причастные к отравлению"
Установили, ну и наказывайте ...
tetriz 07 января 2019 | 11:34
Надо было сразу королеву травить.
Хотя бы не зря визг стоял бы тогда...
yakutt86 07 января 2019 | 11:35
Неугомонная англичанка снова пожелала обгадиться?
kvn1949 07 января 2019 | 11:40
"Радио Свобода" : Британские власти уверены, что знают “все, что стоит знать” об отравлении бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля, в том числе и о роли президентаВладимира Путина в организации покушения. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на правительственные источники.
Что же ЭХО о ПУТИНЕ ни слова ?
iakushev_ilia 07 января 2019 | 11:43
kvn1949: зачем повторять чушь?
iakushev_ilia 07 января 2019 | 11:48
Может Британия ответит как отравленные Скрипали с обеда шатались по городу, но отравили только полицейского их нашедшего?
tina56 07 января 2019 | 11:48
Новую шпионскую сеть нужно сразу уничтожать, что называется в зародыше, как опасную гидру для человечества.
evkryl 07 января 2019 | 11:58
По сведениям издания, на ближайшее время угроза со стороны ГРУ миновала, однако Россия создает новую шпионскую сеть в Великобритании с участием Службы внешней разведки.
В связи с этой информацией, Лондон опасается появления более опасной структуры, которая ...
Учитесь, пропагандоны с КисельТВ!
Это ж классика! Образец профессионализма!
Британское общество чересчур напугали слишком рьяным муссированием темы отравления. Как доп. эффект, еще и туристов из Солсбери отвадили. И первая часть предложения успокаивает общественность "Мы Победили!".
Но! Расслабляться никто не должен. И общественность должна понимать, что МИ-6 надо продолжать финансировать не меньше, а даже больше прежнего. И общественность не должна будет удивляться следующим скандалам. И вторая часть предложения предупреждает "Враг Не Дремлет!"