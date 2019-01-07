Установлены все причастные к отравлению в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль

С таким заявлением выступили власти Великобритании. Раскрыта и ликвидирована агентская сеть ГРУ, которая по версии Лондона, стояла за отравлением бывшего российского офицера разведки и его дочери. Властям Великобритании известны все детали покушения, цепочка причастных к преступлению ведет к высшему руководству России, пишет газета The Telegraph со ссылкой на правительственные источники. По сведениям издания, на ближайшее время угроза со стороны ГРУ миновала, однако Россия создает новую шпионскую сеть в Великобритании с участием Службы внешней разведки.

В связи с этой информацией, Лондон опасается появления более опасной структуры, которая будет действовать на территории Великобритании. Покушение на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было совершено в марте. Власти Соединенного королевства считают, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Россия неоднократно отрицала причастность к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.