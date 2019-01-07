Z Архив новостей новости
5 35 6 7927
11:02, 07 января 2019

Установлены все причастные к отравлению в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль

С таким заявлением выступили власти Великобритании. Раскрыта и ликвидирована агентская сеть ГРУ, которая по версии Лондона, стояла за отравлением бывшего российского офицера разведки и его дочери. Властям Великобритании известны все детали покушения, цепочка причастных к преступлению ведет к высшему руководству России, пишет газета The Telegraph со ссылкой на правительственные источники. По сведениям издания, на ближайшее время угроза со стороны ГРУ миновала, однако Россия создает новую шпионскую сеть в Великобритании с участием Службы внешней разведки.

В связи с этой информацией, Лондон опасается появления более опасной структуры, которая будет действовать на территории Великобритании. Покушение на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было совершено в марте. Власти Соединенного королевства считают, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Россия неоднократно отрицала причастность к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.

Комментарии

35

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

gregor 07 января 2019 | 11:06

Всё тайное всё равно станет явным ,особенно ,если там участвовали россияне .

kuzma36 07 января 2019 | 11:19

gregor: Мы все знаем,но ничего не скажем,так как не хотим чтобы над нами все смеялись и считали идиотами!!!

evgolius7 07 января 2019 | 11:32

Страна обделалась по всем направлениям - Боинг, Скрипали, вагнеровцы, кокаин, золотые слитки...
НЕЕЕТ!!!
Продолжают лгать!
Лгать нагло, бездоказательно, как мелкий жулик.
Уже припёрли, доказали... Всем вменяемым - ясно.
Стыдно за это, правда.
Недостойно.

iakushev_ilia 07 января 2019 | 11:38

evgolius7: хайли лайкли, обделались вы.

ura_123 07 января 2019 | 11:54

iakushev_ilia: ильюшенька,не употребляй малознакомые иностранные слова если не знаешь их значение.

(комментарий скрыт)

gregor 07 января 2019 | 11:42

kuzma36:
А кто над нами не смеётся и не считает нас изгоями ?
Уверен , даже Венесуэльцы в тихаря ржут от нас .
Потому ,как у нас нет ни дорог ,ни дузей .
Вернее не у нас ,а у них ,у властей и их поддерживающих ,над кеми и смеётся весь цивилизованный Мир .

ura_123 07 января 2019 | 11:51

kuzma36: А кто ты такой чтобы зарубежные следователи отчитывались перед тобой о проводимых следственных действиях?

prostotak123 07 января 2019 | 11:09

А где жуткие санкции и страшная расплата? Облажалась англичанка тупая?)))))

vienidi 07 января 2019 | 11:19

prostotak123: Номерной пригожинский дерьмо- тролль по полной облажалась путираша и вы мразь проплаченая это прекрасно знаете!!!

iakushev_ilia 07 января 2019 | 11:34

vienidi: иди кукарекай на свою помойку

vienidi 07 января 2019 | 11:41

iakushev_ilia: Пригожинская мразь-помойка ваш дом родный, где вам за 11.80 выдают ежедневно на клык!!!

iakushev_ilia 07 января 2019 | 11:45

vienidi: сразу видно интеллигента

prostotak123 07 января 2019 | 11:53

vienidi: Ты че, сучок, не заткнешься никак? Торгуй презиками на своем рынке, чтоб таких дебилов было поменьше.)))))

edyunia 07 января 2019 | 11:23

prostotak123: \\Облажалась англичанка тупая?)))))\\
Не думаю, что делая такие заявления, \\англичанка тупая\\ своим бездействием будет себя позорить. И это почувствует каждый населюк РФии.

antiboh 07 января 2019 | 11:25

prostotak123: А что расплат не видно? Спроси у тех авиастроителей,что лишаться работы из-за санкций.Я про запрет поставок Суперджета в Иран (40 самолётов).А перед этим была Индонезия.Констриктору некуда спешить,но колечки сжимаются..

zor 07 января 2019 | 11:27

prostotak123: Тов.prostotak123,поменяли бы вы ваше погоняло на prostatit,т.к ваше словесное недержание ne prostotak,а следствие болезни.

prostotak123 07 января 2019 | 11:41

zor: Здравствуй, мой маленький еврейский друг! Никогда не говори мне, что делать и я, в свою очередь, не буду посылать тебя в ту вонючую дыру из которой ты вылез.)))))

ura_123 07 января 2019 | 11:56

prostotak123: А тебя типа как в пробирке сделали?

ppvngavr 07 января 2019 | 11:12

Надо бы России все это незамедлительно прекратить. Об этом читайте в публикации
"Бессудные расправы": https://www.proza.ru/2018/06/02/491

buzukin075 07 января 2019 | 11:20

Ну, мля, сколько завербованных полковником и героем Де Бошировым англичан участвовало в операции по отравлению нищего, но жадного бомжа? Уж раскройте тайну, шерлоки драные :) Не то придется подключить професстора Мориарти - и хрен чего докажете :)

Наглые, гнусные, подлые - просто настоящие англичане, несущие тяжкий груз белого человека :) И премьером трудится отвратительная лживая сучка. Это ваш выбор и выбор Лизы. Энджой, мля!

shmuel63 07 января 2019 | 11:33

buzukin075: Вы так волнуетесь... Вспомните девиз одесских проституток и не суетитесь под клиентом.

iakushev_ilia 07 января 2019 | 11:41

shmuel63: вам виднее

sasass 07 января 2019 | 11:28

Много интересного узнам впереди и многие в России окажутся на заднем дворе...)))

iakushev_ilia 07 января 2019 | 11:36

sasass: окажутся, в Британии. За ложь надо отвечать

andy116k 07 января 2019 | 11:53

sasass: скоро (с)

puteshestvennik 07 января 2019 | 11:29

На суде узнаем еще много интересного.

iakushev_ilia 07 января 2019 | 11:31

Свежо предание, но верится с трудом

evgeny_biolog 07 января 2019 | 11:34

"Установлены все причастные к отравлению"

Установили, ну и наказывайте ...

tetriz 07 января 2019 | 11:34

Надо было сразу королеву травить.
Хотя бы не зря визг стоял бы тогда...

yakutt86 07 января 2019 | 11:35

Неугомонная англичанка снова пожелала обгадиться?

kvn1949 07 января 2019 | 11:40

"Радио Свобода" : Британские власти уверены, что знают “все, что стоит знать” об отравлении бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля, в том числе и о роли президентаВладимира Путина в организации покушения. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на правительственные источники.

Что же ЭХО о ПУТИНЕ ни слова ?

iakushev_ilia 07 января 2019 | 11:43

kvn1949: зачем повторять чушь?

(комментарий скрыт)

iakushev_ilia 07 января 2019 | 11:48

Может Британия ответит как отравленные Скрипали с обеда шатались по городу, но отравили только полицейского их нашедшего?

tina56 07 января 2019 | 11:48

Новую шпионскую сеть нужно сразу уничтожать, что называется в зародыше, как опасную гидру для человечества.

evkryl 07 января 2019 | 11:58

По сведениям издания, на ближайшее время угроза со стороны ГРУ миновала, однако Россия создает новую шпионскую сеть в Великобритании с участием Службы внешней разведки.
В связи с этой информацией, Лондон опасается появления более опасной структуры, которая ...

Учитесь, пропагандоны с КисельТВ!
Это ж классика! Образец профессионализма!

Британское общество чересчур напугали слишком рьяным муссированием темы отравления. Как доп. эффект, еще и туристов из Солсбери отвадили. И первая часть предложения успокаивает общественность "Мы Победили!".
Но! Расслабляться никто не должен. И общественность должна понимать, что МИ-6 надо продолжать финансировать не меньше, а даже больше прежнего. И общественность не должна будет удивляться следующим скандалам. И вторая часть предложения предупреждает "Враг Не Дремлет!"

Самое обсуждаемое

Блоги

«Отступитесь от общения с раскольникам» Послание Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Варфоломею в связи с антиканоническими действиями, предпринимаемыми Константинопольским Патриархатом на Украине…

5 188 6 25277 31.12
Kрпц, украина, религия, события
Блоги

+ Владимир Путин посетил рождественское богослужение Владимир Путин посетил рождественское богослужение Президент встретил праздник в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга…

5 85 6 7012 07:57
8читать ;смотреть
Kвидео, фото, религия, путин, события
Блоги

+ Владимир Путин: Хочу выразить соболезнования семьям погибших Владимир Путин: Хочу выразить соболезнования семьям погибших Стенограмма и видео совещания Владимира Путина в штабе МЧС в Магнитогорске…

5 49 6 12655 31.12
8читать ;смотреть
Kтрагедии, общество, политика, траур, путин, события
Один
Новогодняя ночь

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

3028349

5 103 6 14469 31.12
#слушать 02:48:05 8читать $скачать 38.5 МБ
Kпраздники, общество, видео, передачи
Блоги

Владимир Путин на месте трагедии в Магнитогорске Из аэропорта президент направился в район трагедии…

5 51 6 21143 31.12
Kтрагедии, путин, общество, события
Блоги

+ Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» В обращении к верующим церковный иерарх утверждает, что показанное режиссером новогоднее чудо — «обретение новой любви» главным героем «построено на предательстве своей невесты»...

5 292 6 34582 01.01
8читать ;смотреть
Kобщество, религия
Блоги

+ Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Перед подписанием документа в Храме святого Георгия, возле резиденции Вселенского патриарха, состоялся молебен, на котором присутствовали, в том числе, президент Украины Петр Порошенко…

5 545 6 65245 05.01
8читать ;смотреть
Kправославие, украина, события
Интервью Интервью

Геннадий Зюганов гость: Геннадий Зюганов лидер КПРФ

Слава Богу, мы сделали и «Авангард», и ряд других изделий. Они хоть будут беречь и как-то сдерживать это агрессивную политику…

5 153 6 19091 03.01
Голосование
Вы доверяете официальной версии о причинах взрыва в Магнитогорске?
5 45 6 5970 04.01
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Отрицательный персонаж Если даже Эрдоган не совершит никаких преступлений против человечности, да и вообще ничего плохого не сделает, он уже, похоже, будет отрицательным персонажем турецкой истории…

5 212 6 29138 04.01
Kобщество, эрдоган, турция, мнения
Блоги

Фото дня

Появилась фотография грамоты о независимости, дарованной Православной церкви Украины патриархом Константинопольским Варфоломеем Текст оригинального документа написан на греческом…

5 90 6 13557 05.01
Kобщество, украина, церковь, фото, события
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

3013751

5 47 6 7200 06.01
#слушать 47:12 ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи, события
Блоги

Александр Минкин журналист

Русско-Японская война 1945-2018 Дурачьё как всегда завопило о предательстве, о гибели России. Но гибель не в островах, а в головах…

5 227 6 35766 06.01
Kистория, политика, япония, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны Администрация парка допустила серьезную недоработку. Поручил Департаменту культуры уволить директора парка. Хотя, должен сказать, что это решение для меня непростое…

5 56 6 9903 01.01
Kобщество, происшествия, москва, мнения
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Как нам реорганизовать оппозицию Не пойдёт нормальный человек за теми, кто видит всё лишь в чёрных красках. Разве можно вывести к светлому будущему со стиснутыми зубами и жаждой мщения в глазах?..

5 78 6 14823 06.01
Kрф, оппозиция, общество, политика, мнения
Блоги

Андрей Окара политолог

Порошенко, Путин, Христос и украинская автокефалия накануне вручения томоса Главные творцы украинской автокефалии — Кремль, Останкино и Чистый переулок, т.е. Российское государство, пропаганда и  руководство РПЦ…

5 71 6 13358 05.01
Kобщество, украина, рпц, религия, события

Популярное за неделю

Новости

Большой десантный корабль ВМС США зашел в Черное море На борту судна «Форт-Макгенри» размещено около 500 морпехов

5 20 6 26395
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это тоже, может быть, примета великодержавности, потому что неспособность разобрать завал одной секции многоэтажки всяким державам поскромнее незнакома…

5 138 6 187306 02.01
#слушать 50:00 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Кто должен возглавить Союзное государство России и Белоруссии?
5 92 6 21985 03.01
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Соучастники Путина Не православные чекисты и не попы в штатском, не действующие силовики и не бывшие партноменклатурщики привели в 2000 году к власти Владимира Путина…

5 336 6 371402 03.01
Kпутин, события
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья! Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья! За этот год многое изменилось вокруг и в наших делах, и в наших головах. И я уверена — впереди большие перемены. Просто потому, что так как сейчас дальше уже нельзя…

5 350 6 111278 31.12
8читать ;смотреть
Kпраздники, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7538385
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3848232

Сегодня в эфире