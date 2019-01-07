/На церемонии вручения премий «Золотой глобус» главную награду получил фильм «Богемская расподия» о группе Queen/

Сыгравший Фредди Меркьюри Рами Малек назван лучшим драматическим актёром. Он сказал, что благодарен музыкантам легендарной группы.

Лучшей актрисой названа Гленн Клоуз за роль в картине «Жена». Лучшим режиссёром признан Альфонсо Куарон за драму «Рим». Она же названа лучшей картиной на иностранном языке. Лучшей комедией стала «Зелёная книга». «Золотой глобус» получил также сериал «Американцы», рассказывающий о советских разведчиках, работающих в США.