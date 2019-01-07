На церемонии вручения премий «Золотой глобус» главную награду получил фильм «Богемская расподия» о группе Queen
Сыгравший Фредди Меркьюри Рами Малек назван лучшим драматическим актёром. Он сказал, что благодарен музыкантам легендарной группы.
Лучшей актрисой названа Гленн Клоуз за роль в картине «Жена». Лучшим режиссёром признан Альфонсо Куарон за драму «Рим». Она же названа лучшей картиной на иностранном языке. Лучшей комедией стала «Зелёная книга». «Золотой глобус» получил также сериал «Американцы», рассказывающий о советских разведчиках, работающих в США.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 07 января 2019 | 11:07
Почему не снимают хороших фильмов про отечественные легендарные группы, музыкой которых наслаждается весь мир?
evgolius7 07 января 2019 | 11:22
mikhail_spb_:
Ну....Кобзон помер...пора снимать кино..и на Оскар....
Не дадут...тогда опять выть начнут...нас гнобят фашисты!!!!
gordy 07 января 2019 | 11:54
Был бы жив Фредди, он бы этого не простил?
sharko_2 07 января 2019 | 11:18
/На церемонии вручения премий «Золотой глобус» главную награду получил фильм «Богемская расподия» о группе Queen/
Праливьное навзание: "Бомегская расподия".
piterjanis 07 января 2019 | 11:47
sharko_2: именно расподия
piterjanis 07 января 2019 | 11:45
Золотой глобус давно известен, как пидарское сборище.