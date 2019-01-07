Компания Tesla начинает строительство первого в Китае завода по производству американских электромобилей
Предприятие будет работать в Шанхае, написал Илон Маск на своей страничке в Твиттере. На начальном этапе планируется выпуск 250 тысяч автомобилей в год. Власти Китая рассчитывают в течение ближайших 10 лет довести показатели электромобилей в стране до 100 процентов.
Комментарии7
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glebbalbesov 07 января 2019 | 10:45
Где они столько розеток сделают? Все хорошо в электромобилях, кроме зарядки. Может и у нас лет через ..... цать тоже так будет.
edward_sakash 07 января 2019 | 11:03
glebbalbesov: это как раз не проблема.
За электромобилями будущее.
Мир уходит от двигателей внутреннего сгорания.
omantic 07 января 2019 | 11:04
glebbalbesov: Будут и разметки ! Так было всегда - есть спрос будет и предложение ! Будущее за электромобилями!
ura_123 07 января 2019 | 11:06
glebbalbesov: Це хлопчик,совершенно необязательно иметь 100500 розеток.
Набираешь в поисковике ” Замена аккумулятора Тесла vs заправка бензином Ауди” и смотришь.
ura_123 07 января 2019 | 11:08
ura_123: ЗЫ, тем более что рассейскыя федэрация продаёт китаю электро-энергию существенно ниже внутреннего рынка правоскрепной.
sasass 07 января 2019 | 11:37
Пока безмозглая российская власть пыряется с пиндосами и распрягается перед мировым прогрессом , косоглазые выпрямляются и запрягаются ....
evkryl 07 января 2019 | 11:50
а что означает фраза "довести показатели электромобилей в стране до 100 процентов"?
Если 100прцентную электромобилизацию, то не осилят. Если. что другое, то что?