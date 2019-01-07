РПЦ за границей начинает подготовку к празднованию столетия с момента своего основания
Оно будет отмечаться в 2020 году. Как предаёт ТАСС, на протяжении года будут проходить различные выставки, лекции, издаваться книги. По словам митрополита Восточно-американского и Нью-Йоркского Иллариона, планируется поездка в Сербию, где зарубежная церковь делала свои шаги.
Комментарии3
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ppvngavr 07 января 2019 | 10:50
Этой Зарубежной Церкви необходимо включить в свой состав РПЦ в Украине, и тогда все будет ОК. Читайте публикацию
"Томос для Украины": https://www.proza.ru/2019/01/06/1422
zemljanka 07 января 2019 | 10:50
Кто знает отцов основателей?
maf58 07 января 2019 | 10:52
На чьи шиши праздник намечается?