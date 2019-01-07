В России будут выделять дополнительные деньги на поддержку тяжелобольных детей
Об этом завил президент страны Владимир Путин. Он посетил накануне детский хоспис в Невском районе Петербурга, на учете в котором состоят более 250 детей.
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Об этом завил президент страны Владимир Путин. Он посетил накануне детский хоспис в Невском районе Петербурга, на учете в котором состоят более 250 детей.
Комментарии6
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plidurok Андрей Филимонов 07 января 2019 | 10:47
"Меня терзают смутные сомненья" (Управдом Бунша)
rus4ca 07 января 2019 | 10:55
но лечится и отдыхать в турциях будут исключительно дети путенской паразитной вертикали.
безусловно одаренные и суперуспешные дети благодетелей и чиновников день и ночь думающих о народе!
vilingrad 07 января 2019 | 11:02
будут выделять дополнительные деньги «
Сначала ухрякать малый бизнес, потом сыпать крошки с царского стола. Иди, нищий, к сицилийскому дону, он все отобрал у твоей семьи, но теперь поможет с мешком орехов...
shibaev 07 января 2019 | 11:03
Это считаю важнейшим событием нового года. Дай Бог, чтобы слова не разошлись с делом.
payalnick 07 января 2019 | 11:10
Заседание правительства.
В зале тишина. Наконец председательствующий обращается к министру финансов:
-Ну, что, выделили?
Министр корчась от напряжения сдавленным голосом:
-Мин-н-нуточ-кк.
-Поторопитесь. Дети не могут ждать. Да и мы уже засиделись.
Наконец радостный возглас:
-Есть!
На розовом потном лице министра улыбка.
Есть. Выделил
sokol40 07 января 2019 | 11:11
Будут выделять?
А если бы его не привели в хоспис, то нет?