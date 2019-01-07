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10:31, 07 января 2019

Раздача бесплатных подарков партией ЛДПР в Курске обернулась давкой

На опубликованном в интернете ролике видно, как огромная толпа пытается пробраться к нескольким «Газелям», через двери которых раздавали конфеты. При этом пенсионеры пытаются выбраться из толпы, а дети плачут,
Как отмечает портал Znak.com, давка за подарками была отмечена в Курске дважды. В местном отделении ЛДПР, впрочем, утверждают, что давки не было и все желающие спокойно получили сладости.

Комментарии

19

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oldpartizan 07 января 2019 | 10:36

кто бы сомневался?
хорошо, что без жертв

wild_division 07 января 2019 | 10:43

Киньте сахарную косточку своей собачке и она будет ластиться возле ваших ног долгое время.

serjo1977 07 января 2019 | 10:55

oldpartizan: Тот УНИКАЛЬНЫЙ случай, когда я НЕ уверен, что это хорошо. Понимаю, что это предельно цинично, и тем не менее...

aisterh 07 января 2019 | 10:41

Главное детей с собой прут - старые дебилки и дебилы.

poluputing 07 января 2019 | 10:43

Революция достоинства в Рассее невозможна. Достоинство у слопатоедов атрофировано напрочь

plidurok Андрей Филимонов 07 января 2019 | 10:44

Даже не знаю: кто хуже.

omantic 07 января 2019 | 10:47

А слабо просто пойти в магазин и купить те же самые конфеты , но уже без давки ?!

atl 07 января 2019 | 10:48

"-Ксендз ! Перестаньте трепаться! - строго сказал великий комбинатор. - Я сам творил чудеса. Не далее как четыре года назад мне пришлось в одном городишке несколько дней пробыть Иисусом Христом. И все было в порядке. Я даже накормил пятью хлебами несколько тысяч верующих. Накормить-то я их накормил, но какая была давка ! " (с) "Золотой теленок" И.Ильф Е.Петров.

vitaminoz 07 января 2019 | 10:49

Посмотрел видос; это п-здц. Натуральное скотство.

vladimirgornitsky 07 января 2019 | 10:55

Скрепный дух Ходынки - страсть к холяве - живет.

payalnick 07 января 2019 | 10:58

Можем повторить!

borninussr 07 января 2019 | 11:01

Нескрепно раздавали, не с лопаты

vlabumur 07 января 2019 | 11:06

Обычные люди. Обычные новости.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
типа;
День грандиозных распродаж в США не обошелся без жертв. Сразу в нескольких штатах погоня за скидками обернулась стрельбой. Два человека погибли, еще как минимум четверо получили серьезные травмы. Не успели двери супермаркетов распахнуться, как начались массовые драки.(С)

ostapba 07 января 2019 | 11:21

vlabumur: а негров где линчуют?? Снова в Воронеже??
Жив Обамка..
И гадит России по прежнему?
Даже?

vitaly_solo 07 января 2019 | 11:25

vlabumur: А цена вопроса какая в этих ситуациях: существенная скидка на дорогую (даже по меркам американцев) технику и пакет конфет за 300 рублей...

sokol40 07 января 2019 | 11:08

От кого несёт духовностью?

sasass 07 января 2019 | 11:31

Сладости -то теперь пальмовые - ненастоящие ...

dimon0203 07 января 2019 | 11:31

Лдпр встретилась со своим электоратом

oldsinka 07 января 2019 | 11:35

Самих подавят, да черт бы с ними. Детишек тащат с собой, старые идиоты!

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