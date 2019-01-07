Раздача бесплатных подарков партией ЛДПР в Курске обернулась давкой

На опубликованном в интернете ролике видно, как огромная толпа пытается пробраться к нескольким «Газелям», через двери которых раздавали конфеты. При этом пенсионеры пытаются выбраться из толпы, а дети плачут,

Как отмечает портал Znak.com, давка за подарками была отмечена в Курске дважды. В местном отделении ЛДПР, впрочем, утверждают, что давки не было и все желающие спокойно получили сладости.