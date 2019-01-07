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10:31, 07 января 2019

МХТ Чехова будет отстаивать право сотрудников на проезд по Камергерскому переулку, который является пешеходной зоной

В пресс-службе театра называют несправедливыми нападки на актёра Игоря Верника, который был оштрафован на 500 рублей. В МХТ утверждают, что театр имеет официальное разрешение на въезд в переулок для сотрудников, а также подвоза декораций.

Комментарии

13

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cromwel 07 января 2019 | 10:36

А что сотрудникм театра не граждане России? Для них отдельные правила? Или жопы свои сотню метров на своих двоих не пронесут?

pro_hanov 07 января 2019 | 10:52

cromwel: Вы правы. Надеюсь, что Ваше негодование также распространяется на депутатов и прочих шишек, которые ездят с мигалками, и ради которых перекрывают движение.

neyexo 07 января 2019 | 11:03

pro_hanov:
была ведь хорошая идея в новую Москву правительство и всякий сброд перенести. И огородить их там и запретить покидать

pro_hanov 07 января 2019 | 11:06

neyexo: Почему-то судьба Камергерского переулка обсуждается, а вот про близлежащий Георгиевский - молчок, а ведь его перекрыли для "народных избранников" из Госдуры.

natogrek 07 января 2019 | 11:07

Актеры не могут проехать на законную парковку , минуя несколько метров тоже законной пешеходной зоны. Причем здесь Верник? Может вечно улыбающийся как городской дурачок собянин и его подчиненные должны разрулить ситуацию раз уж не сумели ее не создать?

wrk 07 января 2019 | 10:39

Интелегенция, всегда только о себе печется.

plidurok Андрей Филимонов 07 января 2019 | 10:42

Не отменить пешеходную зону для всех, а выбить привилегию исключительно для избранных.

aom 07 января 2019 | 10:58

Нужно было Вернику наклеить на стекло свой любимый плакат: "Кадыров - патриот России!".
И не было бы вопросов вообще!

neyexo 07 января 2019 | 11:01

Разве у артистов нет крыльев, они не летают?

vlabumur 07 января 2019 | 11:08

А людей давить они имеют право?

buzukin075 07 января 2019 | 11:14

Ночью, мля, ночью возите свои декорации! А если быдлу навесить почетные звания, оно тут же начинает наглеть. В этих порнотеатрах народных артистов больше, чем народу... Девальвация званий вызывает презрение к им хамоватым носителям, наглым, развратным и жадным лицедеям, которые с удовольствием хвастаются своими подвигами и изменами, помалкивая о воровстве, а когда их берут таки за жопу, сбиваются в стаи. Поток говнища захлестнул зомбоящик - а кто в нем? Да все та же сотня-другая народных, заслуженных и просто поющих трусов и европародистов... Достала эта вечно пьяная шобла!

holliwoodland 07 января 2019 | 11:18

Актер существо нежное, пешком ходить не может.

spbdweller 07 января 2019 | 11:22

Если бы это была не пешеходная зона, а, например, мемориальное кладбище, так они точно так же и по нему рассекали бы.

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