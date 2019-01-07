МХТ Чехова будет отстаивать право сотрудников на проезд по Камергерскому переулку, который является пешеходной зоной
В пресс-службе театра называют несправедливыми нападки на актёра Игоря Верника, который был оштрафован на 500 рублей. В МХТ утверждают, что театр имеет официальное разрешение на въезд в переулок для сотрудников, а также подвоза декораций.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
cromwel 07 января 2019 | 10:36
А что сотрудникм театра не граждане России? Для них отдельные правила? Или жопы свои сотню метров на своих двоих не пронесут?
pro_hanov 07 января 2019 | 10:52
cromwel: Вы правы. Надеюсь, что Ваше негодование также распространяется на депутатов и прочих шишек, которые ездят с мигалками, и ради которых перекрывают движение.
neyexo 07 января 2019 | 11:03
pro_hanov:
была ведь хорошая идея в новую Москву правительство и всякий сброд перенести. И огородить их там и запретить покидать
pro_hanov 07 января 2019 | 11:06
neyexo: Почему-то судьба Камергерского переулка обсуждается, а вот про близлежащий Георгиевский - молчок, а ведь его перекрыли для "народных избранников" из Госдуры.
natogrek 07 января 2019 | 11:07
Актеры не могут проехать на законную парковку , минуя несколько метров тоже законной пешеходной зоны. Причем здесь Верник? Может вечно улыбающийся как городской дурачок собянин и его подчиненные должны разрулить ситуацию раз уж не сумели ее не создать?
wrk 07 января 2019 | 10:39
Интелегенция, всегда только о себе печется.
plidurok Андрей Филимонов 07 января 2019 | 10:42
Не отменить пешеходную зону для всех, а выбить привилегию исключительно для избранных.
aom 07 января 2019 | 10:58
Нужно было Вернику наклеить на стекло свой любимый плакат: "Кадыров - патриот России!".
И не было бы вопросов вообще!
neyexo 07 января 2019 | 11:01
Разве у артистов нет крыльев, они не летают?
vlabumur 07 января 2019 | 11:08
А людей давить они имеют право?
buzukin075 07 января 2019 | 11:14
Ночью, мля, ночью возите свои декорации! А если быдлу навесить почетные звания, оно тут же начинает наглеть. В этих порнотеатрах народных артистов больше, чем народу... Девальвация званий вызывает презрение к им хамоватым носителям, наглым, развратным и жадным лицедеям, которые с удовольствием хвастаются своими подвигами и изменами, помалкивая о воровстве, а когда их берут таки за жопу, сбиваются в стаи. Поток говнища захлестнул зомбоящик - а кто в нем? Да все та же сотня-другая народных, заслуженных и просто поющих трусов и европародистов... Достала эта вечно пьяная шобла!
holliwoodland 07 января 2019 | 11:18
Актер существо нежное, пешком ходить не может.
spbdweller 07 января 2019 | 11:22
Если бы это была не пешеходная зона, а, например, мемориальное кладбище, так они точно так же и по нему рассекали бы.