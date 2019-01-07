На церемонии вручения премий «Золотой глобус» главную награду получил фильм «Богемская расподия» о группе Queen

Сыгравший Фредди Меркьюри Рами Малек назван лучшим драматическим актёром, лучшей актрисой – Гленн Клоуз за роль в картине «Жена». Лучшим режиссёром признан Альфонсо Куарон за драму «Рим». Она же названа лучшей картиной на иностранном языке. Лучшей комедией стала «Зелёная книга».