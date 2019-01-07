На церемонии вручения премий «Золотой глобус» главную награду получил фильм «Богемская расподия» о группе Queen
Сыгравший Фредди Меркьюри Рами Малек назван лучшим драматическим актёром, лучшей актрисой – Гленн Клоуз за роль в картине «Жена». Лучшим режиссёром признан Альфонсо Куарон за драму «Рим». Она же названа лучшей картиной на иностранном языке. Лучшей комедией стала «Зелёная книга».
Комментарии2
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neyexo 07 января 2019 | 10:53
Есть еще неразобранные группы (или артисты), про которые еще не сняли фильмы? - вперед.
Про Холокост еще много тем.
Но уже не всем приз дают.
Тема геев будет освещена в ближайшие годы, потом будет очередь трансов.
spbdweller 07 января 2019 | 11:16
Гомик заразился СПИДом и склеил ласты - драма.