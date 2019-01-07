Минфин США заблокировал поставки самолетов Sukhoi Superjet 100 в Иран

Сделка требовала согласия Вашингтона, поскольку более 10% деталей российского лайнера производится в Штатах. Закупка «Суперджетов» может быть отложена на неопределенный срок – так отреагировали на действия американского Минфина в Ассоциации иранских авиалиний. По словам его представителя, замена деталей, произведенных в США, займет много времени. В свою очередь, в компании «Гражданские самолеты Сухого» также сообщили, что не получали ни положительного, ни отрицательного ответа от американского Минфина.

Именно наличие комплектующих из США было главным препятствием для поставок «Суперджетов» в Иран. Переговоры об этом шли более 4 лет. При этом в апреле прошлого года предприятие подписало меморандумы о намерениях на поставку сорока самолетов Sukhoi Superjet 100 двум иранским авиаперевозчикам. Однако спустя месяц президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Тегераном и восстановлении санкций против страны. Ранее в «Гражданских самолетах Сухого» утверждали, что не будут отменять поставки «Суперджетов» в Иран из-за ограничительных мер со стороны Вашингтона.