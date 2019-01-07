Япония с сегодняшнего дня ввела новый налог на выезд туристов из страны
Он составит чуть более 9 долларов. Налог будет привязан к стоимости билетов на самолёт или корабль. Его будут вынуждены платить как иностранцы, так и сами японцы.
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Он составит чуть более 9 долларов. Налог будет привязан к стоимости билетов на самолёт или корабль. Его будут вынуждены платить как иностранцы, так и сами японцы.
Комментарии1
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kadetkl 07 января 2019 | 10:16
По принципу-"вход-рубль,выход-два"