В Храме Христа Спасителя минувшей ночью прошла главная рождественская служба страны

В богослужении, проведенном патриархом Кириллом, принял участие премьер-министр Дмитрий Медведев вместе с женой. Служба в Храме Христа Спасителя началась накануне за час до полуночи, в ней приняли участие несколько тысяч человек. В их числе были премьер Дмитрий Медведев и его супруга Светлана, а также воспитанники православной гимназии в Троице-Лыкове. Богослужение продолжалось более двух часов и транслировалось по федеральным телеканалам.

Владимир Путин участвовал в службе в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге. Там же он встречал Рождество в 2012 году и тогда рассказал журналистам, что в младенчестве был крещен в этом соборе.

Как сообщает ТАСС, после богослужения президент пообщался с настоятелем собора Николаем Брындиным и вручил ему икону «Господь Вседержитель». В ответ Путин также получил подарок, но какой именно, не уточняется. Также глава государства поздравил всех россиян с Рождеством, отметив позитивную роль РПЦ в жизни страны. Помимо прихожан РПЦ, Рождество по старому стилю отметили также верующие Иерусалимской, Грузинской, Сербской и Польской православных церквей.