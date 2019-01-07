Бывший глава WADA Дик Паунд сравнил критиков в ситуации с РУСАДА с толпой линчевателей

Бывший глава WADA Дик Паунд сравнил с толпой линчевателей тех, кто требует немедленных санкций в отношении России за невозможность получить данные московской лаборатории до 31 декабря. Он назвал выступивших с подобными призывами необузданной бандой, которая преследует одну цель – убить без какого-либо правосудия. Паунд также отметил, что настоящая цель процесса должна состоять в получении данных, их анализе и принятии решений, что должно, как он выразился закрыть грязную главу, имея в виду историю российского спорта. Несколько раннее примерно в том же ключе, но не так образно выразился глава комитета WADA по соответствию кодексу Джонатан Тэйлор.

Паунд был главной первой комиссии, которая расследовала ситуацию в российской легкой атлетике. С ее работы и начался скандал в нашем спорте. Напомним, что эксперты WADA не смогли получить данные московской анти-допинговой лаборатории до 31 декабря. При этом российская сторона утверждает, что процесс продолжается и будет завершен до середины января. Заседание комитета WADA по соответствию кодексу, на котором будет рассмотрен российский вопрос пройдет 14-15 января.