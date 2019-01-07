Фильм «Богемская рапсодия» и сериал «Американцы» стали лауреатами премии «Золотой глобус»

Рами Малек и Гленн Клоуз названы лучшими актером и актрисой года. Картина «Богемская рапсодия» получила сразу два «Золотых глобуса» в номинациях лучший фильм и мужская драматическая роль. Произошло это, несмотря на то, что у биографической драмы о группе Queen множество противоречивых отзывов критиков и поклонников музыкантов. «Богемская рапсодия» обошла фаворитов церемонии, которым предрекали победу, фильм «Звезда родилась» и лидера кассовых сборов прошлого года «Черная пантера». Рами Малек стал обладателем «Золотого глобуса» за роль Фредди Меркьюри, Гленн Клоуз удостоена награды за образ, созданный в фильме «Жена».

«Американцы» названы лучшим драматическим сериалом. По сюжету агенты КГБ выдают себя за граждан США. История разворачивается 80-е годы, во время Холодной войны. В музыкальной номинации отметили Леди Гагу за песню Shallow к фильму «Звезда родилась». Майкл Дуглас завоевал свой четвертый «Золотой глобус», на этот раз в телевизионной номинации — за роль в комедийном сериале «Метод Коминского». «Золотой глобус» критики называют репетицией Оскара, поскольку определяются основные фавориты в киноиндустрии.