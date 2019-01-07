МХТ Чехова будет отстаивать право сотрудников на проезд по Камергерскому переулку, который является пешеходной зоной
В пресс-службе театра называют несправедливыми нападки на актёра Игоря Верника, который был оштрафован на 500 рублей. В МХТ утверждают, что театр имеет официальное разрешение на въезд в переулок для сотрудников, а также подвоза декораций.
Комментарии6
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skuller 07 января 2019 | 09:44
Что триста метров уже пройти не смогут? Прям офигенными звездами стали?
ohrjr 07 января 2019 | 10:04
skuller: Во, лимита даже метры посчитала...
skuller 07 января 2019 | 10:07
ohrjr: Что за привычка оскорблять людей? Я вас как-то задел своим комментом? Или для вас приезжие люди второго сорта, может их в концлагеря, а лучше в газовые камеры сразу?
Не удивлюсь, что вы считаете себя правильнолицым либералом.
А теперь пшел вон.
mag_1 07 января 2019 | 09:57
позорище! с больными детьми не разрешают по терриотрии больниц ездить , а тут здоровые пешком не могут пройти ! Постыдились бы!
ohrjr 07 января 2019 | 10:01
Поддерживаю МХТ!
sasass 07 января 2019 | 10:10
Вернику все можно , как и Соловьеву и Киселеву ...