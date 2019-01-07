Раздача бесплатных подарков партией ЛДПР в Курске обернулась давкой
Как сообщает сайт Znak.com, на опубликованном в интернете ролике видно, как огромная толпа пытается пробраться к нескольким «Газелям», через двери которых раздавали конфеты. Дети выбирались из толпы, плача, крайнее неудовольствие выражали и пенсионеры.
Давка за подарками была отмечена в Курске дважды. В местном отделении ЛДПР, впрочем, утверждают, что давки не было и все желающие спокойно получили сладости.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vilingrad 07 января 2019 | 09:46
Халява часто кончается Ходынкой
polikarpich 07 января 2019 | 09:56
vilingrad: Хоть не с лопаты раздавали растаявшие и прилипшие карамельки?
ura_123 07 января 2019 | 10:01
vilingrad: Или слопатоединием))))
leonln1970 07 января 2019 | 09:55
да это просто ПОЗОР какой то?!........где вяличие скрепной смехдержавы бензоколонки?
kir_pich_101 07 января 2019 | 09:57
Слопатыеды.
Очень распространенный вид в Раше.
yralez 07 января 2019 | 09:58
Опять Крымом по губам помазали.
ura_123 07 января 2019 | 10:03
yralez: ”По губам текло,а в рот не попало..”. (с)
aleksandr63 07 января 2019 | 10:06
С зомбоящика любят говорить о печеньках, которые раздавали в как-то Киеве, а тут что? За печеньку затопчут друг-друга. Ничего не меняется, стадо останется стадом навсегда...
kunst54 07 января 2019 | 10:09
Поручик Голицын, раздайте, раздайте конфеты...
ipalla 07 января 2019 | 10:10
И им не стыдно??? Из-за конфет бесплатных...
vumba 07 января 2019 | 10:10
Скрепы во всей красе. Всегда вопрос. Кто хуже патриции или плебеи
lynat 07 января 2019 | 10:22
Нищета... за конфетку удавиться готовы. ))) Вяликие! )))