Раздача бесплатных подарков партией ЛДПР в Курске обернулась давкой

Как сообщает сайт Znak.com, на опубликованном в интернете ролике видно, как огромная толпа пытается пробраться к нескольким «Газелям», через двери которых раздавали конфеты. Дети выбирались из толпы, плача, крайнее неудовольствие выражали и пенсионеры.

Давка за подарками была отмечена в Курске дважды. В местном отделении ЛДПР, впрочем, утверждают, что давки не было и все желающие спокойно получили сладости.