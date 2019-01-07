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09:32, 07 января 2019

В суде округа Колумбия в США сегодня состоится заседание по делу «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» Евгения Пригожина

Компания судится со спецпрокурором Бобом Мюллером за предъявленные им обвинения в сговоре и вмешательстве в американские выборы. Компания «Конкорд Менеджмент» является единственной из трех российских компаний и 13-ти физических лиц, кто оспаривает в суде предъявленные Бобом Мюллером криминальные обвинения во вмешательстве в американские выборы. Среди других обвиняемых — фабрика троллей Евгения Пригожина, ее сотрудники и сам Пригожин, бывший повар президента Владимира Путина.

В феврале прошлого года Боб Мюллер предъявил «Конкорду» обвинения в финансировании фабрики троллей и в сговоре с целью обмануть правительство США — Минюст, Госдеп и Федеральную Избирательную комиссию. «Конкорд Менеджемнт» попытался оспорить в суде предъявленные обвинения — сначала доказывая неконституционность назначения Мюллера спецпрокурором, затем — настаивая на том, что Мюллер предъявил обвинение в «выдуманном преступлении». Юридическая компания Рид Смит, которую «Конкорд» нанял представлять свои интересы в американском суде, заявила, что нет преступления в том, чтобы представляться другими личностями онлайн и участвовать в политических спорах.

Оба ходатайства «Конкорда» были отклонены и в ноябре суд постановил, что Мюллер может продолжать расследование в отношении «Фабрики троллей» и «Конкорда». Американские эксперты полагают, что вся судебная тяжба со стороны «Конкорда» была затеяна с одной целью — как сторона процесса получить доступ к материалам расследования Боба Мюллера. Неделю назад «Конкорд» подал новое ходатайство в суд, требуя раскрыть детали расследования — юристы компании заявили, что в терабайтах информации, собранной спецпрокурором, есть обнаженное селфи. Не сообщая, кто изображен на этом селфи, «Конкорд» поставил вопрос об угрозе национальной безопасности США тем, как именно Боб Мюллер получил доступ к этой фотографии.

Команда Спецпрокурора США настаивает на том, что готова делиться информацией только с судьей, но не с «Конкордом». Евгений Пригожин и его компания «Конкорд Менеджмент» были не только обвинены в преступлении американскими властями, но и дважды попали под санкции США — в 2016 году за аннексию Крыма и военные действия в Украине, и в 2018 году за вмешательство в выборы в США.

Комментарии

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pattrick1 07 января 2019 | 09:45

В суде округа Колумбия в США сегодня состоится заседание по делу «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» Евгения Пригожина...

Порву за Е.Пригожина!

unprejudiced 07 января 2019 | 09:57

Думаю не самая лучшая затея, надо было в Росийском суде процесс вести. В США судьи подконтрольные госдепу, как там им скажут они такое решение и вынесут. Об этом например по сути призналась судья которая ни за что осудила узника совести Виктора Бута.

(комментарий скрыт)

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