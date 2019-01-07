Британские власти уверены, что знают всё о покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию
Об этом сообщает газета The Telegraph, ссылаясь на неправительственные источники. По их данным, агентская сеть ГРУ, которая, по версии Лондона, стояла за атакой в Солсбери, ликвидирована и больше угрозы не представляет.
Источники издания вновь повторили, что за произошедшим стоит высшее руководство России.
Комментарии9
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portage2 07 января 2019 | 09:45
От того, что Британские власти знают, что "Земля круглая", нам "ни холодно ни жарко". Наша 1/6 часть суши плоская.., и точка!
skuller 07 января 2019 | 09:46
" Мы знаем все. Но доказательства не предоставим. Так как вонючее либеральное быдло должно верить своим хозяевам на слово" Т.Мэй.
vienidi 07 января 2019 | 09:51
skuller: Скуллящее пригожинское чмо- тут же выскочил по приказу обелять и
вылизывать преступно-воровскую не сменяемую власть!!!
vlabumur 07 января 2019 | 10:09
skuller: 12 сент. 2018 г.
"Мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто они такие, мы их нашли. Надеюсь, они сами появятся и сами о себе расскажут. Это будет лучше для всех", - сказал Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
На вопрос Сергея Брилева о том, являются ли они гражданскими лицами, Путин ответил: "Да, конечно, гражданские".
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"Как жить? Кругом одно жульё" (С)
skuller 07 января 2019 | 10:12
vlabumur: Ну и? Вклеив фотографию Петрова в паспорт Мишкина поверх защитной пленки, Инсайдер вас дегенератов убедил, что Петров это Мишкин? Ну ну. Бегите в суд с такими " доказательствами", пусть весь мир поржнт над вами.
serg_anat 07 января 2019 | 09:52
Естественно знают всё.., они это дело так долго готовили...
unprejudiced 07 января 2019 | 10:00
Об этом сообщает газета The Telegraph, ссылаясь на неправительственные источники... можно смело проходить мимо - 100% фейк. Собственно отсутствие конкретики и при том что уже все знают что произошедшее была провокацию самих бритов к которой они с 2015 года готовились
skuller 07 января 2019 | 10:04
unprejudiced: Уже сейчас по-тихоньку всплывает инфа, что это голимая провокация. Еще годик-другой, пара уволенных и обиженных спецслужбистов и правда вылезет наружу. Тогда все цивилизованное мировое сообщество введет санкции против Мелкобритании и будут они сидеть в изоляции на своем острове и жрать одну овсянку)
tryapichkin 07 января 2019 | 10:09
Какие ваши доказательства?
англичане вполне могли устроить провокацию:
"отравить" Скрипаля, и заманить в это же время, в это же место -в Солсбери
двух агентов ГРУ под любым предлогом.