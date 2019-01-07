Британские власти уверены, что знают всё о покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию

Об этом сообщает газета The Telegraph, ссылаясь на неправительственные источники. По их данным, агентская сеть ГРУ, которая, по версии Лондона, стояла за атакой в Солсбери, ликвидирована и больше угрозы не представляет.

Источники издания вновь повторили, что за произошедшим стоит высшее руководство России.