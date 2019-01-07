«Богемская рапсодия» получила «Золотой глобус», как «Лучший драматический фильм года»

Она повествует о пути к успеху группы Queen. Сыгравший роль Фредди Меркьюри Рами Малек назван лучшим актёром. Гленн Клоуз удостоена «Золотого глобуса» в номинации «Лучшая актриса в драматическом фильме», за роль в картине «Жена». Среди сериалов лучшим назван «Американцы», который повествует о работающих в США советских разведчиков.