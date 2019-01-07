«Богемская рапсодия» получила «Золотой глобус», как «Лучший драматический фильм года»
Она повествует о пути к успеху группы Queen. Сыгравший роль Фредди Меркьюри Рами Малек назван лучшим актёром. Гленн Клоуз удостоена «Золотого глобуса» в номинации «Лучшая актриса в драматическом фильме», за роль в картине «Жена». Среди сериалов лучшим назван «Американцы», который повествует о работающих в США советских разведчиков.
Комментарии2
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ly4_sveta 07 января 2019 | 09:39
Классный фильм! Великолепный и прекрасный!
Можно смотреть и смотреть, слушать и слушать!!!
А в России все танки, на которых Мединский помешался умом.
lenia_kosoy 07 января 2019 | 09:51
...очередная говновудская говномеска с блювотиной - пойло для пустоголовок!