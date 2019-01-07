В Перу готовятся к старту легендарного ралли-марафона «Дакар»

В этом году организаторы пообещали особенно сложный маршрут. Участникам «Дакара -2019» предстоит преодолеть пять тысяч километров, из которых три тысячи — «боевые».

Сегодня первый спецучасток, он будет самым коротким, всего 331 километр, из которых 84 в «боевом» режиме. В этот раз гонка пройдет на территории одной страны — Перу. 70% трасс проложено по пескам и дюнам, в прошлом году именно на участках в Перу сошло с дистанции самое большое количество участников, в том числе пилоты, возглавляющие мировые рейтинги.

За победу в разных категориях будут бороться и россияне. В первую очередь, «синяя армада» — команда «КАМАЗ-мастер», которая выставила четыре грузовика. В классе мотоциклов сразу два участника: атлет Team Toyota Russia Анастасия Нифонтова, а также мотоциклист из Тольятти Дмитрий Агошков.

Не хочется обойти вниманием самого примечательного «новичка» этого «Дакара» — на Toyota Hilux впервые отправится покорять перуанские пески 64-летний китайский пилот Юсянь Лянь. Финиширует «Дакар» 17 января.