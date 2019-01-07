Американское космическое агентство до сих пор не вышло на связь с Роскосмосом
NASA не предоставило официальной информации об отмене визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США. Об этом «Эху Москвы» рассказал официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко.
Он отметил, что накануне лично написал письмо в отдел по связям с общественностью NASA. В ответ пришло автоматическое письмо, из которого следовало, что в связи с правительственным кризисом в США официальной информации пока не будет.
Комментарии4
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dataan 07 января 2019 | 09:21
Так у пиндосов же есчо бюджет не свёрстан на этот год. Вот они и забили все на работу. :)))))))))
А чего ж эхо не пишет как пиндосовские солдаты глумятся в Литве над литовцами. Как например они порвали в клочья флаг Литвы в Каунасе и оскорбили жителей. :)))))
vezdehod1 07 января 2019 | 09:36
Так это трудности Хряка - ведь он стремится в США.
aleks50 Алексей Клубников 07 января 2019 | 09:36
Издеваются над путриотичным батутом.
agamasat 07 января 2019 | 09:40
Нафиг там нужен Рогозин? Туда надо хороших инженеров направить, а не пустоголового барина.