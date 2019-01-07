РПЦ за границей начинает подготовку к празднованию столетия с момента своего основания

Оно будет отмечаться в 2020 году. Как предаёт ТАСС, на протяжении года будут проходить различные выставки, лекции, издаваться книги. По словам митрополита Восточно-американского и Нью-Йоркского Иллариона, планируется поездка в Сербию, где зарубежная церковь делала свои шаги.