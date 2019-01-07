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09:03, 07 января 2019

РПЦ за границей начинает подготовку к празднованию столетия с момента своего основания

Оно будет отмечаться в 2020 году. Как предаёт ТАСС, на протяжении года будут проходить различные выставки, лекции, издаваться книги. По словам митрополита Восточно-американского и Нью-Йоркского Иллариона, планируется поездка в Сербию, где зарубежная церковь делала свои шаги.

Комментарии

18

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midnightblues 07 января 2019 | 09:08

Оправится ли рпц после такого поражения??

gregor 07 января 2019 | 09:14

midnightblues:
Путин пока не решил , сказал Песков ,от имени Кремля .

igor919191 07 января 2019 | 09:17

В Виннице нацисты в балаклавах пытаются закрыть каноническую православную церковь.

Когда неонацисты подошли к стенам храма, несколько тысяч прихожан во главе с правящим архиереем вышли к ним. Верующие взяли их в кольцо и начали срывать с них балаклавы со словами: «Откройте ваши лица, пусть это увидят ваши матери».
«У нас не было страха. Мы не знали, вернемся ли мы домой, но мы знали, что мы все — одна семья и мы все стоим за веру», — резюмировала прихожанка.

unprejudiced 07 января 2019 | 09:19

а вот укров лишили их церквей за границей, он теперь все под варфоломеем. Это же надо быть настолько убогими что добровольно себя в церковное рабство отдать Стамбулу. Ксти интересно, по новому закону церкви обязаны указывать страну зарубежную, если управление идёт оттуда. Укры выполнят этот закон и переименуют свою церковь - СЦУ по управлением Турции?

gregor 07 января 2019 | 09:25

unprejudiced:
По вашей логике все 1.3 миллиарда католиков ,подчиняются Итальянцам ?

unprejudiced 07 января 2019 | 09:30

gregor: спроси у любого кто у них главный среди католиков какой они дадут ответ? Но тут другое, тут прямо указано что полное управление сцу осуществляет варфоломей, полнейшее! И даже укров раскольников лишили их церквей за рубежом, в той же бандеровской канаде например. Читайте текст томоса, там все четко прописана - кабала и полное подчинение.

gregor 07 января 2019 | 09:45

unprejudiced:
Комплекс неполноценности ,это стыдно .
Надо иметь чувство собственного достоинство и не тявкать на соседей , не лезть к ним в огород и не гадить там . И тогда не будет ни уров ,ни ваты ,ни азеров ,ни чёрных ,ни кого ,кого вы постоянно оскорбляете своим невежеством .
Надо соображать самостоятельно ,своей головкой , которая находится на верхней части туловица , а не той головкой соображать ,которая у вас висит на метр ниже . Томас вы наш начитанный . В зеркало надо почаще смотреться ,Тыкало вы наше .... .

unprejudiced 07 января 2019 | 09:55

gregor: вообще то что укры что нато ведет войну против России (укры открытую, например нападение на Керченский мост, обстрелы Ростова в ходе которых даже убитый есть, НАТО гибридную), они наши враги.

gregor 07 января 2019 | 10:02

unprejudiced:
Я не знаю кто такие укры .
Знаю ,что моя страна оккупировала Восток Украины и Аннексировала Крым нарушая все международные договора ,которые сама и подписывала . А вы ,лично вы ,можете писать здесь ,что дважды два равно у вас 5 или 5,3 .
От этого ничего не изменится в адекватном Мире . В Мире будет дважды два равно четыре у вас в башке и вам подобных будет 5 или 5 ,3 ,в зависимости скол;ко боярышника выпито .
Только и всего . И живите вы со своими украми ,азерами, чехами, чёрными , жидобандеровцами ..., со всеми кого вы обзываете будучи невежеством .
У вас враги все . Нет у вас друзей ,как и нет дорог . А дороги и друзья это лакмус титульного населения живущего в стране . Чуешь ?
Вот такие вот дела ,укры ты наш ,с обстрелами Ульяновска . Хорошо ,что не Воронежа .
В игнор .

ostapba 07 января 2019 | 09:58

unprejudiced: ???...."..Читайте текст томоса, там все четко прописана - кабала и полное подчинение. "??????
...вот юрыст, выдал дрозда со своим томосом..
И где ты это вычитал??
Где хранится томос РПЦ, впавшего в рабство московскому патриархату на Сахалине!!!
И на Колыме с Таймыром...
А ведь думалось что московский патриархат имеет волю божью только в пределах МКАД..
Или по бетонку околесицы даже!!

igor919191 07 января 2019 | 09:30

gregor: Вам то мусульманину зачем это? Ходите в мечеть, что вы лезете к нам русским еще и с советами.

gregor 07 января 2019 | 09:40

igor919191:
Кто вам сказал ,что вы русский ?
Вы себя в зеркале видели ?
Тем более зачем вам Буддисту мне писать ?
7 января уже ,может хватит сифонить ? Ась ? лазутчик вы наш хворый ? ОтлеЗь .неинтересен ты мне ,как особь разумная , к нам ,понимашь русским ,не приставай .

igor919191 07 января 2019 | 09:52

gregor: Вам вроде запрещено водку жрать без меры. Вы проспитесь тогда и пишите.

gregor 07 января 2019 | 10:06

igor919191:
Отойдите от зеркала , неудачник .

polikarpich 07 января 2019 | 09:37

unprejudiced: А "церковное рабство" - это что вообще такое? Это очень тяжко?
А раньше в чьём "рабстве" они были?

ihor_syvoryj 07 января 2019 | 09:23

Хм, а постановление НКВД о создании РПЦ?

zkotor 07 января 2019 | 09:37

коминтерновцы 2.0 запускают свою баламутскую программу по всему миру

ostapba 07 января 2019 | 09:44

....Ру́сская правосла́вная це́рковь заграни́цей[3] (сокращённо РПЦЗ; другие названия Ру́сская зарубе́жная це́рковь, Ру́сская правосла́вная це́рковь за рубежо́м; англ. the Russian Orthodox Church Outside of Russia; ROCOR или англ. the Russian Orthodox Church Abroad, ROCA) — самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата (с 17 мая 2007 года).
...В СССР рассматривалась властями и официальной пропагандой как контрреволюционная, антисоветская монархическая «эмигрантская религиозно-политическая группировка»; в литературе Московского патриархата до начала 2000-х именовалась «карловацким расколом...

Даже..

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