Патриарх Кирилл провёл в Храме Христа Спасителя главную Рождественскую службу
На ней собрались тысячи человек. Глава РПЦ считает, что Рождество Христово для православных остаётся столь же значимым праздником, что и две тысячи лет назад.
Патриарх призвал верующих изменить свою жизнь в соответствии с заповедями Христа.
Комментарии4
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gregor 07 января 2019 | 09:21
Наконец-то название совпадает с должностью -;" Патриарх Всея России .
ostapba 07 января 2019 | 09:35
Собрались???
И кто пропуска и разрешения выписывал с такой точной точностью??
Тысяча сюда, тысяча туда..
Заходи, мол, не жалко, не жарко и свечи бесплатно даже..
ostapba 07 января 2019 | 09:39
....."....– По какому случаю собрались?
Свободно облокотясь на перила, Килин переводил взгляд своих маленьких рыжих глаз с одного лица на другое, ожидая, пока все угомонятся и стихнут. Люди переглянулись, не зная, как объяснить очевидное.
– Ну? – Килин остановил взгляд на бригадире полеводов. – Ты что скажешь, Шикалов?
Шикалов смутился, попятился, наступил на ногу Плечевому, получил подзатыльник и остановился с раскрытым ртом.
– Я жду, Шикалов, – напомнил Килин.
– Да ведь я… Да ведь мы… Так сообщение ж было, – обрел наконец голос Шикалов.
– Какое сообщение?
– Вот тебе раз! – удивился Шикалов, озираясь как бы в поисках свидетелей. – Чего дурочку валяешь? Не слыхал, что ли? Было сообщение.
– Что ты говоришь! – Килин всплеснул руками. – Неужто было сообщение? И что ж в этом сообщении говорилось, что больше никому работать не надо, а надо сбираться в кучу и создавать толпу?"...
belovnikita 07 января 2019 | 10:03
А Томос у этого сектанта есть? А без Томоса - это и я так могу.