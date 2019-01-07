Картина «Богемская рапсодия» получила премию «Золотой глобус» как лучший драматический фильм...

Церемония прошла в Лос-Анджелесе. Фильм «Богемская рапсодия» рассказывает о становлении британской рок-группы Queen и судьбе ее лидера Фредди Меркьюри. Лента победила в двух номинациях: статуэтки был удостоен также исполнитель главной роли Рами Малек. Три «Глобуса» смог завоевать фильм Питера Фарелли «Зеленая книга» — об истории путешествия джазового пианиста Дона Ширли, его водителя и охранника по югу США. Лента победила в номинациях «лучшая картина в жанре комедий», «лучший актер второго плана» – Махершала Али, а также «лучший сценарий».

В свою очередь, певица Леди Гага получила «Глобус» за песню к картине «Звезда родилась». Без награды в телевизионных категориях не остался сериал «Американцы» — о советских офицерах КГБ, которые выдают себя за граждан США. Он был признан лучшим драматическим сериалом, впрочем, в профильных номинациях на лучших актера и актрису творение сценариста и бывшего офицера ЦРУ Джо Вайсберга уступило. Премию «Золотой глобус» нередко называют репетицией «Оскара».