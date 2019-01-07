Стена на границе США и Мексики будет стальной, а не бетонной, заявил Дональд Трамп
Он написал в Твиттере, что «такая стена прочнее и будет меньше бросаться в глаза».
С конца декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства. Республиканцам и демократам в Конгрессе не удаётся согласовать параметры временного госбюджета, в который американская администрация хочет включить средства на сооружение стены на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделения денег на эти цели.
Комментарии1
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stebinmaku 07 января 2019 | 08:42
"Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделения денег на эти цели."
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Мы твой стена шатдаун шатал..