Патриарх Кирилл провёл в Храме Христа Спасителя главную Рождественскую службу

На ней собрались тысячи человек. Среди них был, в том числе, Дмитрий Медведев. Что касается президента, то он присутствовал на Рождественской службе в Санкт-Петербурге. В качестве подарка Владимир Путин вручил настоятелю Спасо-Преображенского собора икону «Господь Вседержитель».