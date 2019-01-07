Патриарх Кирилл провёл в Храме Христа Спасителя главную Рождественскую службу
На ней собрались тысячи человек. Среди них был, в том числе, Дмитрий Медведев. Что касается президента, то он присутствовал на Рождественской службе в Санкт-Петербурге. В качестве подарка Владимир Путин вручил настоятелю Спасо-Преображенского собора икону «Господь Вседержитель».
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ppvngavr 07 января 2019 | 08:35
Русской Православной Церкви, приложившей немало напрасных усилий по недопущению автокефалии ПЦУ, теперь необходимо незамедлительно прекратить истерию и проявить дальновидность, мужество и смирение перед лицом свершившегося факта. И сделать это прежде всего для того, чтобы минимизировать потери и обеспечить свое собственное развитие и процветание в суверенной России. С пониманием того, что кремлевский морок рано или поздно пройдет, и россияне и украинцы будут жить в мире, любви и согласии в каждой из своих политически и духовно независимых стран.
Об этом - в публикации "Томос для Украины": https://www.proza.ru/2019/01/06/1422