«Богемская рапсодия» получила «Золотой глобус», как «Лучший драматический фильм года»
Она повествует о пути к успеху группы Queen. Сыгравший роль Фредди Меркьюри Рами Малек назван лучшим актёром. Гленн Клоуз удостоена «Золотого глобуса» в номинации «Лучшая актриса в драматическом фильме», за роль в картине «Жена». Среди сериалов лучшим назван «Американцы», который повествует о работающих в США советских разведчиков.
Комментарии2
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lenia_kosoy 07 января 2019 | 08:37
смотрел и скажу скукота и бредь, лучше посмотреть рим, который на порядок выше чем эта говноступка.
furk 07 января 2019 | 08:47
Хорошая новость.