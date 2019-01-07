Режиссер Альфонсо Куарон получил «Золотой глобус» за ленту «Рим»

Кинематографисту вручили статуэтки в двух номинациях – «лучший режиссер» и «лучший фильм на иностранном языке». Награды за «лучший сценарий» и «лучшего актера второго плана» ушли к картине «Зеленая книга» и сыгравшему в ней Махершалы Али.

Певица Леди Гага получила «Золотой глобус» за песню к фильму «Звезда родилась». Золотые статуэтки уже получили актёры Кристиан Бейл и Майкл Дуглас. Лучшим анимационным фильмом стал «Человек паук»»

В Лос-Анджелесе продолжается вручение престижной премии, которую часто называют репетицией «Оскара».