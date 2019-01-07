В США сегодня могут выдвинуть новые обвинения в отношении актёра Кевина Спейси

Звезду сериала «Карточный домик» ждут в суде штата Массачусетс. Дело связано с нападением и избиением юноши во время предполагаемых домогательств к нему со стороны Кевина Спейси. Новые обвинения по данным журнала Boston Globe относятся к 2016 году. Бывшая телеведущая заявила, что на вечеринке актёр домогался её сына, тогда ему было 18 и он по законам США не достиг совершеннолетия. Женщина утверждает, что Спейси напоил юношу и затем совершал с ним развратные действия.

Актёр позапрошлой осенью оказался в центре скандала. Его обвинили в сексуальных домогательствах десятки человек. Первым стал актёр Энтони Рэпп, он рассказал об инциденте, который произошёл около 30 лет назад, ему тогда было 14 лет. Спейси заявил, что не помнит этого случая, но тем не менее извинился. Затем объявил о своей гомосексуальной ориентации. Спейси снялся в десятках фильмов. Он дважды становился лауреатом премии «Оскар».