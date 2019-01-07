Верующие Русской православной церкви встретили один из главных праздников – Рождество Христово
Службы прошли во всех городах страны. Главное богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ранее он отметил, что Рождество для православных остается столь же значимым праздников, что и 2000 лет назад.
В богослужении в храме Христа Спасителя принял участие премьер-министр Дмитрий Медведев. Президент Владимир Путин встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга, где когда-то его крестили. Он уже второй год подряд выбирает для встречи праздника храмы Северной столицы.
Комментарии4
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chapter_2 07 января 2019 | 08:13
Первые христиане были евреями и не отмечали Рождество (по иудейскому вероучению рождение человека — "начало скорбей и болей"). В иерархии праздников Русской православной и Римско-Католической церквей Рождество занимает второе место после Пасхи.
kirilka1 07 января 2019 | 08:35
chapter_2: Эти мракобесы настолько омракобесили, что даже не могут перейти к нормальнй дате рождения нового дня у 25 декабря. Именно рост светового дня и есть рождество, которое было от сотворения мира. К нему привязывают уже все остальное. Но мракобесы настолько тупы в своей тупости, что у них одни они в ногу, а все остальные не в ногу. У них день идет в рост с седьмого января. Вот с этого фундамента и идет все наше отставание.
alex_sionist 07 января 2019 | 08:41
chapter_2: Вы знаток торы или просто болтун? Я в этом ничего не понимаю поэтому спросил у нескольких религиозных евреев, так они сказали что Вы просто глупый мудак.
ostapba 07 января 2019 | 08:22
РПЦ??
а почему не РФПЦ??
ведь букфу "З" Вселенский Патриарх отменил с Московии.
По МКАД даже..